Xuất hiện trò chơi điện tử có giá 1 triệu USD

Một trò chơi kinh dị đang ở giai đoạn cho chơi thử trên Steam có tên Spooky Men hiện đang gây sốc với giá được niêm yết ở mức 1 triệu USD, tương đương gần 24 tỷ đồng.

Các nhà phát hành trò chơi có quyền tự quyết định mức giá bán trên Steam. Mặc dù phần lớn trò chơi điện tử đều có mức giá hợp lý, nhưng vẫn có một số nhà phát hành "ngáo giá" bán trò chơi với giá ngất ngưởng.

Spooky Men được phát triển và phát hành bởi Bloody Bear, được phát hành lần đầu vào ngày 9/5/2023. Khi mới ra mắt, Spooky Men đã được niêm yết ở mức giá hợp lý hơn rất nhiều, thậm chí còn được ở mức thấp nhất là 0,59 USD.



Tuy nhiên, trò chơi khi ở giai đoạn chơi thử cũng đã nhận được nhiều đánh giá tiêu cực, chỉ ra rằng tựa game còn nhiều thiếu sót.



Về nội dung trò chơi, Spooky Men là một trò chơi kinh dị dành cho nhiều người chơi trực tuyến với số lượng tối đa là 8 người. Người chơi phải sống sót trong một ngôi nhà ma ám. Mỗi người có thể đóng vai người và ma, với việc con người phải làm việc cùng nhau để thoát khỏi ngôi nhà trong khi những con ma cố gắng phá hoại.



Dù có mức giá "trên trời" nhưng nhà phát triển trò chơi cũng đã tặng một vài bản game miễn phí. Vì vậy một số người đã có thể chơi game bất chấp mức giá vô lý 1 triệu USD.



Cách đây không lâu, trò chơi Steam The Hidden and Unknown đã gây chú ý khi được bán với giá 1.999,90 USD. Nhưng mức giá 1 triệu USD của tựa game Spooky Men đã thổi bay danh hiệu "game đắt giá nhất trên Steam" của The Hidden and Unknown.