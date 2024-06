Từ đầu năm đến nay, những tín hiệu tích cực cho ngành dệt may đã xuất hiện khi các doanh nghiệp đang đón nhận được nhiều đơn hàng. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 chia sẻ: Quý 1, quý 2 năm 2024 đang có tín hiệu tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể là lượng đơn hàng của các nhà nhập khẩu ở Mỹ và Nhật Bản có dấu hiệu hồi phục cho lượng đặt hàng.

"Chúng tôi có những dự báo là năm 2024 có thể vẫn còn khó khăn nhưng sẽ tốt hơn nền của năm 2023. Mặc dù vậy thế giới có rất nhiều biến động và đặc biệt là những xung đột địa chính trị, kế hoạch đơn hàng của quý 3 và quý 4 thì cũng phụ thuộc vào tình hình biến động của thế giới."- ông Việt cho biết.

5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt gần 16 tỷ USD, tăng 5% so cùng kỳ năm trước, trong đó điểm sáng xuất khẩu ở thị trường Mỹ khi dệt may Việt Nam vươn lên đứng đầu thị phần xuất khẩu hàng may mặc vượt qua Trung Quốc và đứng đầu về tốc độ tăng trưởng trong 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Trong khi đó, xuất khẩu dệt may Trung Quốc giảm 2%, đạt 66 tỷ USD; Bangladesh chỉ tăng 3,9%, đạt hơn 21 tỷ USD.

Xuất khẩu dệt may có nhiều khởi sắc trong năm 2024

Trước bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các doanh nghiệp đã có nhiều cải thiện trong sản xuất kinh doanh. Hầu hết doanh nghiệp ngành may có có đủ đơn hàng sản xuất tới hết quý 3 và tiếp tục đàm phán ký kết cho quý cuối năm 2024 – mùa cao điểm sản xuất cho các đơn hàng dịp Noel và Tết. Với ngành sợi, đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường chính như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc… đã tiệm cận mức hòa vốn, nếu tiết giảm được chi phí trong sản xuất có thể đạt lợi nhuận.

Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, để ứng phó với những khó khăn, diễn biến bất định của thị trường nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định lao động, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã tích cực triển khai các biện pháp đồng bộ, linh hoạt. Với ngành may so với cùng kỳ những tháng đầu năm 2023 thì ngành may đã có những tín hiệu đơn hàng tích cực hơn, số lượng đơn hàng nhiều hơn, thời gian đặt hàng dài hơn nhưng vẫn bị giá chưa tăng. Vì sau năm 2023 thì nhà đặt hàng đã thiết lập một mặt bằng giá mới và bây giờ chúng ta đang phải làm theo giá mặt bằng của năm 2023 đang rất thấp. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn, với ngành may cũng là một khởi sắc rất tốt.

"Đến thời điểm này, đa phần các công ty may trong hệ thống của Tập đoàn đủ đơn hàng đến tháng 9, tháng 10 và đang đàm phán tiếp tục các đơn hàng cho giai đoạn tiếp theo của năm 2024. Với ngành sợi thì nếu nói về giá trị tuyệt đối thì ngành sợi cũng có rất nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa có. So với cùng kỳ thì hiệu quả đã cải thiện 70-80% nhưng hiện nay thì vẫn còn lỗ. Câu chuyện rất là phức tạp và nhiều yếu tố ảnh hưởng hơn ngành may. Tuy nhiên, nhìn chung bức tranh của dệt may 2024 cơ bản đã có những gam màu tươi sáng hơn so với 2023."- ông Cao Hữu Hiếu cho biết thêm.

Đánh giá về cơ hội và triển vọng xuất khẩu từ nay đến cuối năm, các chuyên gia cho rằng, ngành dệt may Việt Nam đang có những ưu thế so với các quốc gia cạnh tranh, tuy vậy các doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược sản xuất thông qua cải tiến quy trình, đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, ứng dựng tự động hoá các khâu sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, công suất sản xuất, linh hoạt đáp ứng các đơn hàng nhỏ, đa dạng sản phẩm. Ngoài việc cắt giảm chi phí và thời gian sản xuất, doanh nghiệp cũng phải chú trọng đến việc lựa chọn các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế phù hợp với xu hướng kinh tế tuần hoàn.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhìn nhận, ngành dệt may Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giày đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó có rất nhiều những giải pháp, nhiệm vụ, mục tiêu. Ví dụ như mục tiêu đưa ra tham vọng, mặc dù không phải là cao lắm so với những gì chúng ta đã đạt được trong những năm vừa qua. Ví dụ như đối với ngành dệt may thì mục tiêu đề ra cho năm 2030 là tăng trưởng hàng năm khoảng 6,8-7,2%/năm, mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 68 - 70 tỷ USD, đấy là mục tiêu.

"Quá trình để thực hiện với mục tiêu này, chúng tôi cho rằng định hướng từ nay cho đến năm 2030 đó là định hướng chuyển dần từ tập trung vào tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng bền vững, phát triển bền vững, xanh hóa, chuyển đổi số... Ngoài ra, chúng ta đã ký hàng loạt Hiệp định thương mại tự do với yêu cầu về xuất xứ và có lộ trình, đã đến lúc chúng ta cũng được hưởng thuế quan ưu đãi nếu chúng ta đáp ứng các yêu cầu."- ông Trương Văn Cẩm nhấn mạnh.

6 tháng cuối năm nhu cầu dệt may tại các thị trường tiêu thụ chính chưa thể cải thiện. Đứng trước những thách thức này, các doanh nghiệp cần tận dụng tối đa các cơ hội từ thị trường với những đơn hàng có tính kỹ thuật khó, đơn hàng nhỏ nhưng giá trị gia tăng cao thay vì các mặt hàng phổ thông giá rẻ, khó cạnh tranh. Đồng thời thường xuyên theo dõi và cập nhật, dự báo các thông tin về thị trường, xây dựng các kịch bản có thể xảy ra và có phương án phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh.