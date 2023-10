Xuất khẩu đứng đầu thế giới, Việt Nam vẫn mạnh tay mua loại hạt này từ châu Phi: Nhập khẩu lập kỷ lục 4 tháng liên tiếp, giá rẻ chưa từng có

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 8 đạt 341.628 tấn với trị giá hơn 351 triệu USD, giảm 6% về lượng và giảm 10,4% về trị giá so với tháng trước đó. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi hơn 2,46 tỷ USD để nhập khẩu hơn 2 triệu tấn hạt điều, tăng mạnh 35,4% về lượng và tăng 12,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá xuất khẩu ghi nhận giảm mạnh so với cùng kỳ với 1196 USD/tấn, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Hạt điều là mặt hàng Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu, đồng thời đang ghi nhận nhập khẩu từ một quốc gia châu Phi tăng vọt trong 8 tháng đầu năm. Cụ thể, tháng 8/2023, nhập khẩu hạt điều từ Nigeria đạt 40.033 tấn, tăng 110% về lượng và tăng 58% về trị giá so với tháng 8/2022, đồng thời đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp sản lượng nhập khẩu đạt trên 40.000 tấn - mức cao kỷ lục.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu loại nông sản này từ Nigeria đạt 207.840 tấn với trị giá hơn 221 triệu USD, tăng 133% về lượng và tăng 90,6% so với cùng kỳ năm 2022. Quốc gia châu Phi này là nhà cung cấp hạt điều lớn thứ 4 của Việt Nam với sản lượng chiếm 10% trong cơ cấu nhập khẩu hạt điều của Việt Nam.

Đáng chú ý, sản lượng nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2023 từ Nigeria gần gấp đôi so với sản lượng của cả năm 2022 cộng lại (123.033 tấn). Giá xuất khẩu cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022, đạt 1.072 USD/tấn, giảm mạnh 18% so với cùng kỳ năm 2022.

Hiện nay, diện tích trồng điều của Việt Nam chỉ khoảng 300.000 ha, cung cấp khoảng 30% nguyên liệu cho nhu cầu chế biến của các doanh nghiệp, do đó Việt Nam vẫn tăng cường nhập khẩu điều để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu với hơn 2,6 tỷ USD cho hoạt động nhập khẩu trong năm 2022.

Ở chiều ngược lại, trong năm 2022, với hơn 3 tỷ USD thu về, ngành điều Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 thế giới về công nghệ và sản lượng điều nhân xuất khẩu, chiếm khoảng 80% thương mại điều nhân toàn cầu. Các thị trường xuất khẩu hạt điều chính của Việt Nam là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc…

Theo thống kê, hạt điều nhân của Việt Nam đã có mặt ở 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu tăng đều qua các năm. Năm 2006, với kim ngạch đạt 520 triệu USD, Việt Nam chính thức là quốc gia xuất khẩu điều số 1 thế giới. Đến năm 2010, mặt hàng này lần đầu tiên giúp nước ta thu về 1 tỷ USD, đồng thời lọt vào "câu lạc bộ tỷ USD" của ngành nông nghiệp.

Theo Vinacas, xuất khẩu hạt điều trong năm 2023 giảm cả về lượng lẫn giá trị là do tình trạng lạm phát cao trên toàn cầu, khiến cho giá cả sinh hoạt trở nên đắt đỏ hơn, mức chi tiêu cho các nhu cầu tất yếu tăng cao hơn rõ rệt, dẫn đến việc tiêu thụ hạt điều và các thực phẩm không thiết yếu khác bị ảnh hưởng nặng nề.