Xuất khẩu gạo Ấn Độ dự kiến tăng hơn 10% trong tài khóa 2025-2026

Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Bangalore, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng hơn 10% về khối lượng trong tài khóa hiện tại (kết thúc ngày 31/3/2026), khi nhu cầu từ các thị trường nước ngoài tiếp tục phục hồi mạnh mẽ.



Trong tài khóa 2024-2025, Ấn Độ đã xuất khẩu 20,1 triệu tấn gạo, trị giá 12,95 tỷ USD, sang hơn 172 quốc gia.

Phát biểu bên lề Hội nghị Gạo Quốc tế Bharat (BIRC) 2025, ông Abhishek Dev, Chủ tịch Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Sản phẩm Nông nghiệp và Chế biến (APEDA) cho biết: "Xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, với mức tăng hai con số về sản lượng, và giá trị xuất khẩu cũng sẽ tăng theo."

APEDA là cơ quan trực thuộc Bộ Thương mại, chịu trách nhiệm thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Ấn Độ.

Hội nghị gạo toàn cầu kéo dài hai ngày, do Liên đoàn Các nhà Xuất khẩu Gạo Ấn Độ (IREF) tổ chức tại trung tâm Bharat Mandapam, đã khai mạc hôm 30/10. APEDA hỗ trợ sự kiện này về mặt kỹ thuật và kết nối, không tài trợ tài chính.

Ông Dev nhấn mạnh Ấn Độ cần mở rộng xuất khẩu không chỉ các loại gạo truyền thống mà còn cả các sản phẩm chế biến từ gạo như bánh gạo và thực phẩm đóng gói.

Chính phủ Ấn Độ đã xác định 26 quốc gia hiện mới nhập khẩu lượng gạo rất nhỏ, trong đó có Philippines - một trong những thị trường được xem là có tiềm năng tăng trưởng lớn. Do đó, Chính phủ sẽ cử đoàn xúc tiến thương mại tới 26 quốc gia này để quảng bá các giống gạo Ấn Độ.

Chủ tịch IREF, ông Prem Garg, cho biết các đại diện thương mại của những nước này đã được mời tham dự hội nghị, nơi Ấn Độ giới thiệu nhiều giống gạo khác nhau.

Sự kiện quy tụ khoảng 10.000 đại biểu, bao gồm nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, các viện nghiên cứu và đơn vị cung ứng dịch vụ hậu cần.

Theo số liệu mới nhất, xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong tháng 9/2025 tăng 33,18% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 925 triệu USD; còn trong giai đoạn từ tháng 4-9 năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của nước này đạt 5,63 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, Ấn Độ cung cấp gạo cho hơn 172 quốc gia, với sản lượng khoảng 150 triệu tấn trong tài khóa 2024-2025 (kết thúc vào tháng 3/2025), chiếm gần 28% tổng sản lượng toàn cầu.

Năng suất bình quân của nước này cũng đã được cải thiện đáng kể, từ 2,72 tấn/ha trong tài khóa 2014-2015 lên khoảng 3,2 tấn/ha hiện nay, nhờ các giống lúa mới, kỹ thuật canh tác tiên tiến và hệ thống thủy lợi mở rộng./.