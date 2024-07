Xuất khẩu gạo đạt trên 4,8 triệu tấn

Nông dân Ngã Năm (Sóc Trăng) thu hoạch vụ lúa Đông - Xuân 2023 - 2024. Ảnh minh họa: Tuấn Phi/TTXVN

Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiều loại lúa tuần qua duy trì ổn định như: Đài thơm 8 từ 7.000 - 7.300 đồng/kg, lúa Nhật từ 7.800 - 8.000 đồng/kg, IR 50404 từ 6.900 - 7.000 đồng/kg. Một số loại có sự điều chỉnh nhẹ như: OM 18 từ 7.200 - 7.300 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; OM 5451 từ 6.900 - 7.100 đồng/kg, giảm100 đồng/kg…

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000 - 21.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 20.00 đồng/kg…

Tại Đồng Tháp, giá lúa Hè Thu chất lượng cao khoảng 7.700 đồng/kg, cao hơn 600 đồng/kg so cùng kỳ năm 2023; giá lúa thường IR50404 là 7.150 đồng/kg. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, giá thành sản xuất lúa Hè Thu 2024 dao động từ 3.458 - 3.667 đồng/kg, lợi nhuận dao động 26,2 - 32,1 triệu đồng/ha, tăng từ 3,4 - 9,1 triệu đồng/ha so cùng kỳ năm 2023.

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 18/7, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống vụ Hè Thu được 1,460 triệu ha/1,480 triệu ha kế hoạch. Các địa phương đã thu hoạch được khoảng 623.000 ha, với năng suất khoảng 62 tạ/ha.

Về xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm. Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 550 - 560 USD/tấn trong phiên ngày 25/7, giảm so với mức từ 565 - 570 USD/tấn của một tuần trước đó. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động giao dịch đang chững lại và mưa ảnh hưởng đến vụ thu hoạch ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, nhà giao dịch này cho biết giá gạo có thể tăng trở lại trong tuần tới, khi các nhà xuất khẩu dự kiến Cơ quan hậu cần quốc gia của Indonesia (Bulog) sẽ bắt đầu mua 320.000 tấn gạo từ đầu tháng tới.

Theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, sản lượng gạo xuất khẩu từ ngày 1/7 đến 15/7 đạt 290.035 tấn, trị giá 177,601 triệu USD, so với cùng kỳ về số lượng giảm 15,89% và về trị giá tăng 30,5%. Lũy kế xuất khẩu gạo đến 15/7 đạt 4,838 triệu tấn, trị giá 3,066 tỷ USD, so với cùng kỳ 2023 tăng 7,9% về số lượng và tăng 28,26% về trị giá.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng nhẹ do nhu cầu có phần được cải thiện, mặc dù nguồn cung dồi dào. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nhà xuất khẩu hàng đầu, được chào bán ở mức từ 540 - 547 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức từ 537 - 543 USD/tấn của tuần trước và chạm mức cao nhất trong bốn tuần. Một nhà xuất khẩu tại Kakinada, bang Andhra Pradesh cho biết các khách hàng châu Phi đang dần quay trở lại thị trường do giá cước vận chuyển giảm.

Các nguồn tin chính phủ cho biết, Ấn Độ có thể sẽ cắt giảm giá sàn xuất khẩu gạo basmati và thay thuế xuất khẩu 20% áp dụng với gạo đồ bằng thuế cố định đối với hàng xuất khẩu, trong bối cảnh lượng gạo dự trữ trong nước tăng lên mức kỷ lục.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán trong khoảng từ 570 - 580 USD/tấn ngày 25/7, tăng nhẹ so với mức 570 - 575 USD/tấn của tuần trước, do sự thay đổi tỷ giá hối đoái và nhu cầu ổn định.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết, thị trường khá yên ắng với thông tin sẽ có đơn đặt hàng từ Indonesia.

Về thị trường nông sản Mỹ, giá đậu tương và ngô trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã giảm trong phiên ngày 26/7, nhưng vẫn hướng đến một tuần tăng giá.

Giá lúa mỳ tiếp tục giảm trong bối cảnh sản lượng lúa mỳ vụ Xuân của Mỹ được dự báo sẽ dồi dào. Việc các nhà xuất khẩu ở Biển Đen cung cấp mức giá rẻ hơn đã "lấn át" những tác động của thời tiết không thuận đang gây thiệt hại cho vụ thu hoạch ở Tây Âu.

Khép phiên này, giá đậu tương giảm 25,5 xu xuống 10,54 USD/bushel, giá ngô giảm 8,75 xu xuống 4,12 USD/bushel, còn giá lúa mỳ giảm 10,5 xu xuống 5,2725 USD/bushel.

Theo các nhà phân tích, dự báo thời tiết nóng khô ở khu vực Trung Tây Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến giá ngô và đậu tương đầu tuần này.

Đối với lúa mỳ, triển vọng thu hoạch thuận lợi của Mỹ, bao gồm cả dự báo sản lượng kỷ lục của vụ lúa mỳ mùa Xuân ở Bắc Dakota, đã gây áp lực lên thị trường.

Thị trường cà phê thế giới cho thấy, trên thị trường thế giới sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta giao tháng 9/2024 trên sàn London giảm 93 USD/tấn xuống 4.302 USD/tấn, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2024 giảm 92 USD/tấn xuống 4.150 USD/tấn

Tại thị trường trong nước, giá cà phê tăng nhẹ 700 - 800 đồng/kg so với ngày trước đó lên khoảng 124.800 - 125.500 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 125.300 đồng/kg.