Xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực khởi sắc

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 2 xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 25 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 59,3 tỷ USD, trong đó có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cán cân thương mại của Việt Nam xuất siêu 4,7 tỷ USD, tăng 1,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Lực, trong tháng 1, sản xuất tôm thành phẩm của DN tăng hơn gấp đôi so cùng kỳ năm trước, đạt 1.250 tấn. Cùng với đó, sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm đạt hơn 1.600 tấn, bằng 145% so cùng kỳ năm trước. Doanh số chung toàn công ty đạt hơn 19 triệu USD, bằng 126 % so cùng kỳ năm trước.