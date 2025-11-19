Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuất khẩu thủy sản cả năm dự báo đạt 10,5 tỷ USD

19-11-2025 - 18:01 PM | Thị trường

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự báo, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành thủy sản sẽ chạm mốc 10,5 tỷ USD trong năm nay.

Ảnh minh họa.

Theo đó, dù xuất khẩu thủy sản trong quí IV sẽ chững lại do tác động của các biện pháp thuế quan của Mỹ, các thị trường lớn khác gồm Trung Quốc, châu Âu và các nước Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vẫn sẽ duy trì mức nhập khẩu ổn định, giúp kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả năm ước tính đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, ngành tôm tiếp tục là mặt hàng chủ lực, theo sau là cá tra. Trong khi đó, xuất khẩu mặt hàng cá ngừ giảm nhẹ do thiếu nguyên liệu và xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Trung Quốc tiếp tục vượt qua Mỹ để giữ vị trí nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 1,8 tỷ USD, tăng 34% so cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là thị trường Mỹ với kim ngạch 1,4 tỷ USD, tăng 8,4%; Nhật Bản với 1,3 tỷ USD và EU với 884 triệu USD.

Xuất khẩu thuỷ sản 10 tháng của năm 2025. Nguồn VASEP.

Mỹ, Trung Quốc đang đua nhau săn lùng kho báu đứng thứ 2 thế giới của Việt Nam: Nước ta có công nghệ chế biến dẫn đầu, vừa thu về gần 4 tỷ USD

