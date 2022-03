Xuất khẩu tôm dự kiến đạt khoảng 4 tỷ USD trong năm 2022

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho biết, xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm nay tăng trưởng tốt ở tất cả các thị trường chính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh... trừ thị trường Nga.

Xuất khẩu tôm trong tháng 2/2022 đạt 244,8 triệu USD, tăng 55% so với tháng 2/2021. Xuất khẩu tôm trong tháng 2 năm nay giảm so với tháng 1 do trùng với Tết Nguyên đán. 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đạt gần 558 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm 2 tháng đầu năm nay có sự tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ các năm trước đó.

Nguồn: VASEP

Trong cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm chân trắng và tôm sú tăng trưởng 2 con số, lần lượt là 49% và 54%. Xuất khẩu chỉ giảm đối với một số sản phẩm tôm biển. Xuất khẩu tôm sú chế biến (mã HS 16) tăng trưởng mạnh nhất 119%.

Mỹ tiếp tục là thị trường đơn lẻ nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 21% tổng giá trị xuất khẩu tôm của cả nước. Xuất khẩu tôm sang Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của năm 2021. 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 117,5 triệu USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Mỹ mở cửa trở lại hậu Covid-19, nhu cầu nhập khẩu thủy sản trong đó có tôm tiếp tục tăng cao.

Xuất khẩu sang Trung Quốc sau khi giảm mạnh 22% trong năm 2021, đã có tín hiệu phục hồi tăng trưởng tốt trong 2 tháng đầu năm nay. Tháng 2/2022, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc đạt 21,3 triệu USD, tăng 41% so với tháng 2/2021. 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang thị trường này đạt 39,7 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

VASEP dự báo, xuất khẩu tôm tiếp tục tăng trưởng khoảng 40% trong tháng 3/2022 nhờ nhu cầu thị trường đang mạnh, xuất khẩu cả năm dự kiến đạt khoảng 4 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2021.

