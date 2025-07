Xuất khẩu Việt Nam vượt "rào thuế Mỹ": Chủ động chuyển mình, củng cố năng lực nội tại

Theo số liệu từ Vitas, nhập khẩu bông, vải, nguyên phụ liệu dệt may trong tháng 5 giảm 6 - 12% so với cùng kỳ năm ngoái, tuỳ mặt hàng. Duy nhất xơ sợi các loại tăng 8%. Trong khi đó, xuất khẩu hàng dệt may đang có xu hướng tăng lên.