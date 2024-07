Xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai tăng 134%

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Các mặt hàng máy móc thiết bị, than cốc, sắt thép, hàng bách hóa tiêu dùng, sầu riêng và các sản phẩm từ gỗ đều tăng so với cùng kỳ 2023.



Theo ông Phạm Văn Phúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, những tháng đầu năm 2024, phía Trung Quốc đã mở cửa bình thường, hàng hóa được giao nhận theo phương thức truyền thống, hoạt động thương mại hàng hóa được khôi phục tốt hơn trước. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, hoạt động thông quan hàng hóa được đảm bảo diễn ra ổn định, cửa khẩu không xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 370 xe/ngày, trong đó xe xuất khẩu 180 xe/ngày, nhập khẩu 190 xe/ngày. Tổng số có 515 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tăng 22,6% so với năm 2023 (420 doanh nghiệp). Số tờ khai thực hiện qua hải quan điện tử VNACCS/VCIP là 36.754 tờ khai; trong đó xuất khẩu có 17.028 tờ khai. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu vẫn là: gỗ ván bóc, thanh long, dưa hấu, sầu riêng, mít, chuối, chôm chôm, xoài, sắn…; nhập khẩu hoa, cây cảnh, rau củ quả tươi, than cốc, phân bón, máy móc thiết bị, bánh kẹo, năng lượng điện… Thu ngân sách nhà nước qua cửa khẩu trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 381,4 tỷ đồng, tăng 66,5% so với năm 2023.



Anh Trần Trung Hiếu, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Anh Minh cho biết, đầu năm 2024, các mặt hàng xuất nhập khẩu có chiều hướng gia tăng. Cơ bản các các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể thông quan hàng hóa nhanh chóng, nhất là các mặt hàng nông sản.



Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn ra bình thường. Hoạt động thông quan duy trì với 6 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày. Hàng hóa thông quan tại cửa khẩu trong tháng chủ yếu hàng lưu huỳnh quá cảnh và quặng sắt tái xuất.



Theo số liệu tổng hợp từ ngành công thương tỉnh Lào Cai, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu của Lào Cai trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1.574 triệu USD, bằng 164,2% so với cùng kỳ 2023, đạt 35% kế hoạch. Trong số đó, giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 đạt 866,6 triệu USD, bằng 186,24% so với cùng kỳ 2023, đạt 45,61% kế hoạch năm. Giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024 đạt 313 triệu USD, bằng 134,5% so với cùng kỳ 2023, đạt 26,08% kế hoạch năm 2024. Các loại hình khác trong 6 tháng đầu năm đạt 326,6 triệu USD, tăng 10,35% so với cùng kỳ 2023, đạt 23,33% kế hoạch năm 2024.