Xúc động giây phút bịn rịn chia tay tân binh lên đường nhập ngũ: Những giọt nước mắt, những cái ôm ấm áp thay lời tạm biệt!

Sáng ngày 13/2, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ. Tại các quận, huyện và TP Thủ Đức (TP.HCM) đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025. Tại quận 7 (TPHCM) diễn ra lễ giao, nhận quân điểm của TPHCM năm 2025.

Đại diện tân binh nhập ngũ, đảng viên trẻ Phạm Võ Quốc Khánh chia sẻ, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của thế hệ thanh niên đối với Tổ quốc, đối với sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha, ông đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc, để thế hệ hôm nay có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Tân binh Phạm Võ Quốc Khánh hứa quyết tâm hoàn thành tốt trách nhiệm, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường quân đội, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu học tập rèn luyện tốt, tham gia xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh và gặt hái được nhiều thành tích trong thời gian phục vụ tại ngũ, không phụ lòng tin yêu của lãnh đạo địa phương và gia đình.

Sáng 13/2, lễ giao nhận quân năm 2025 sẽ đồng loạt được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong không khí rộn ràng lễ giao quân năm 2025, 197 tân binh tại Quận 7 (TP.HCM) đã háo hức lên đường nhập ngũ với hành trang là ba lô, áo lính.

Ngày nhập ngũ là một trong những khoảnh khắc đầy xúc động và ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người lính trẻ. Đặc biệt, đối với tân binh, khoảnh khắc ấy như là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành. Tất cả đều trong tâm thế sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Những người lính trẻ, dù phải xa gia đình, nhưng luôn mang trong tim tình yêu thương và niềm tự hào về Tổ quốc. Đó chính là nền tảng vững chắc để họ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong suốt quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hàng trăm người thân của tân binh đến dự đưa tiễn con em lên đường nhập ngũ với những bó hoa, gói quà bình dị, trao nhau những cái ôm chân tình… và những giọt nước mắt đã rơi.

Những giây phút chia tay người thân luôn đong đầy cảm xúc, mang theo những giọt nước mắt, những cái ôm chặt, những lời chúc bình an và những cái hôn ấm áp.

Các tân binh lần đầu xa gia đình cũng không kìm được dòng nước mắt.

Nhiều phụ huynh không khỏi xúc động, lo lắng khi lần đầu tiễn con lên đường nhập ngũ. Cùng với sự xúc động, nhiều gia đình lại vui vẻ, hãnh diện và đầy tự hào khi con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Những người thân đứng bên ngoài, bịn rịn chia tay các tân binh trước khi ô tô lăn bánh đưa họ về đơn vị

Dù không nỡ xa con trai nhưng nhiều vụ phụ huynh cho biết cũng rất vinh dự khi gia đình có thêm thành viên được đóng góp sức trẻ cho đất nước, mang lại vẻ vang cho gia đình.

Ảnh: Lữ Phụng Tiên