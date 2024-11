Xuyên đêm theo chân Công an Hà Nội bắt giữ hàng chục “quái xế” ngông cuồng

Trong đêm và rạng sáng ngày 9-11, thực hiện chỉ đạo của công an thành phố về việc tăng cường lực lượng xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng gây rối an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng CSGT công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị địa bàn triển khai các biện pháp để phòng ngừa xử lý quyết liệt với những trường hợp vi phạm… đặc biệt trên các địa bàn trọng điểm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ…