Xuyên đêm vây bắt 'quái xế' chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng trong khu vực phố cổ Hà Nội

Trong ngày 9 và 10/11 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội ghi nhận, trên các tuyến phố cổ, các quận nội thành và vùng ven đô đã không còn hiện tượng từng tốp thanh, thiếu niên đi xe máy tụ tập lạng lách, đánh võng gây mất trật tự đô thị…

Các đơn vị cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và công an các quận, huyện, thị xã đã tổ chức ứng trực từ tối hôm trước đến rạng sáng hôm say kịp thời ngăn chặn các hành vi, biểu hiện càn quấy.

Công an xử lý các đối tượng lạng lách đánh võng

Ghi nhận, trong đêm 9/11 và rạng sáng 10/11, ngoài các chốt Cảnh sát giao thông được lập để xử lý tình trạng xe máy lạng lách, đánh võng, thì trên các tuyến đường của Thủ đô còn có hàng chục cảnh sát 141 hóa trang, mặc thường phục, làm nhiệm vụ ngăn chặn và tổ chức "vây bắt" những "quái xế".

Trong 3 tiếng đồng hồ (từ 9h - 12h đêm 9/11), tổ công tác Y2 và Y8/141 tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã dừng hàng trăm phương tiện.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, có những trường hợp vi phạm có thái độ liều lĩnh.

Công an xử lý các đối tượng độ xe, nẹt pô,...

Các đối tượng có hành vi chống đối được các cán bộ chiến sĩ hóa trang mật phục từ xa tóm gọn, xử lý. Nhiều đối tượng phải dùng biện pháp mạnh để áp chế do có hành động gây nguy hiểm, lời lẽ xúc phạm, kích động sai sự thật.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị đưa về công an phường để xử lý, nhiều đối tượng còn phải gọi bố mẹ, người thân đến để làm việc với cơ quan chức năng ngay trong đêm.

Công an thành phố thống kê, từ đêm 8 đến rạng sáng 10/11, các Tổ công tác 141 sử dụng phương thức lập chốt công khai kết hợp bí mật hoá trang, sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tuần tra trên đường đã phát hiện và xử lý tổng số 7 vụ, 9 đối tượng phạm pháp hình sự, 57 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nẹt pô, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, lạng lách đánh võng trên đường, đi xe không biển số… đồng thời tạm giữ 53 phương tiện vi phạm, tiến hành bàn giao cho công an phường để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo chân các tổ công tác xử lý "quái xế" hoạt động ban đêm. CLIP: Sơn Dương

Cũng để ngăn chặn nguồn tụ tập đông người, Công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa… đã chủ động dẹp hàng quán bán ban đêm không để hình thành tụ điểm tập trung các đối đối tượng ngổ ngáo.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 1 cho biết, đơn vị đã chủ động nắm tình hình địa bàn đặc biệt là các tuyến đường chính thường xuyên xảy ra, tình hình mất an ninh trật tự phối hợp với Công an quận hoàn Kiếm lên phương án phòng ngừa và xử lý.

“Chúng tôi rất tập trung vào các tuyến trọng điểm mà các đối tượng thường xuyên tụ tập điều khiển xe lạng lách đánh võng để giải quyết, ngoài ra chủ động nắm bắt xử lý các tụ điểm thường xuyên tụ tập thanh thiếu niên không để hình thành các cái hội nhóm các ca đoàn lớn dễ dẫn đến mất an ninh trật tự. Trước đó đã tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh trên địa bàn nắm rõ không giao phương tiện cho con em chưa đủ tuổi sử dụng…” – Thiếu tá Ninh nói.

Để mọi cung đường, tuyến phố ở Hà Nội thực sự bình yên, Phòng Cảnh sát giao thông đã quán triệt cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm; các đội nghiệp vụ quản lý địa bàn căn cứ tình hình thực tế để triển khai các biện pháp ngăn chặn, không để các đối tượng tụ tập thành ổ nhóm, điều khiển xe đánh võng, lạng lách, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng khiến người dân hoang mang, lo lắng và bức xúc. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.