Xuýt xoa bữa cơm miễn phí siêu ngon của học sinh 1 trường tư tại Hà Nội trong buổi tối... bất đắc dĩ phải ở lại trường!

01-10-2025 - 10:50 AM | Sống

Những hình ảnh này đang khiến phụ huynh vô cùng yên tâm.

Ngày 30/9/2025, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập úng nghiêm trọng, gây ùn tắc giao thông kéo dài. Trước tình hình này, nhiều trường học ở Hà Nội đã thông báo khẩn, hỗ trợ ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh. Một trong số đó là trường Tiểu học - THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội).

Được biết, Trường hỗ trợ ăn tối miễn phí và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh. Nhà trường đã chuẩn bị thực phẩm và nhà bếp sẽ nấu ăn tối cho các học sinh ở lại trường như bữa ăn bán trú, học sinh ăn tại nhà ăn trường tới 18h00. Bên cạnh đó, Nhà trường phân công các thầy cô giáo quản lý học sinh ở lại trường chiều và tối nay để đảm bảo an toàn.

Trên Fanpage chính thức của nhà trường mới đây đã chia sẻ hình ảnh về bữa cơm cực ngon trong ngày mưa ngập, khiến nhiều cư dân mạng phải xuýt xoa. Phụ huynh khi xem hình ảnh cũng thấy an tâm về tình hình con em ở trường:

Xuýt xoa bữa cơm miễn phí siêu ngon của học sinh 1 trường tư tại Hà Nội trong buổi tối... bất đắc dĩ phải ở lại trường!- Ảnh 1.

 

Xuýt xoa bữa cơm miễn phí siêu ngon của học sinh 1 trường tư tại Hà Nội trong buổi tối... bất đắc dĩ phải ở lại trường!- Ảnh 2.

 

Xuýt xoa bữa cơm miễn phí siêu ngon của học sinh 1 trường tư tại Hà Nội trong buổi tối... bất đắc dĩ phải ở lại trường!- Ảnh 3.

 

Được biết, học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở cả 2 cơ sở NBK Rubik và NBK Cầu Giấy đã được nhà trường bố trí ở lại trường an toàn tuyệt đối.

Xuýt xoa bữa cơm miễn phí siêu ngon của học sinh 1 trường tư tại Hà Nội trong buổi tối... bất đắc dĩ phải ở lại trường!- Ảnh 4.

 

Xuýt xoa bữa cơm miễn phí siêu ngon của học sinh 1 trường tư tại Hà Nội trong buổi tối... bất đắc dĩ phải ở lại trường!- Ảnh 5.

 

Xuýt xoa bữa cơm miễn phí siêu ngon của học sinh 1 trường tư tại Hà Nội trong buổi tối... bất đắc dĩ phải ở lại trường!- Ảnh 6.

 

Được biết, theo báo cáo nhanh của Công ty Thoát nước Hà Nội, tới 13h chiều 30-9 do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, tại thủ đô mưa từ sáng sớm và tập trung với cường độ lớn từ 11 - 13h chiều cùng ngày (một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút).

Đến 13h chiều, tại phường Ô Chợ Dừa, lượng mưa đo được lớn tới 319,6mm; tại xã Vĩnh Thanh lượng mưa đo được hơn 310mm.

Ngày 30/9 Hà Nội ngập kinh hoàng, thầy trò quây quần bên bữa tối ấm lòng tại trường Marie Curie

Theo Cao Thanh Hương

Đời sống & pháp luật

