Ý tưởng sản xuất hàng giả "1 viên kẹo Kera bằng 1 đĩa rau luộc" ra đời thế nào?

Liên quan đến vụ án nhóm KOL quảng cáo thổi phồng để bán kẹo rau củ giả, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021; Nguyễn Thị Thái Hằng (KOL Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Tập đoàn Chị Em Rọt); Nguyễn Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Tập đoàn Chị Em Rọt và Lê Thành Công, Thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng về tội lừa dối khách hàng.

Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT ASIA LIFE) cùng một số người bị cáo buộc Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Tuy nhiên, C01 quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý do cần thêm thời gian.

Ý tưởng sản xuất kẹo Kera

Tháng 7/2024, Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục) bàn ý tưởng góp vốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố đối với hoa hậu Thùy Tiên

Họ dự kiến đầu tư 5 tỷ đồng mở công ty và kêu gọi Lê Thành Công, bạn của Quang Linh Vlogs, cùng chị ruột của Linh và một số người khác góp vốn. Quá trình họp bàn phương án kinh doanh, Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ rau củ quả vì thấy thị trường thực phẩm chức năng trong nước đang phát triển mạnh.

Hơn nữa, Công muốn dành tặng sản phẩm cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), vì "Tiên không thích ăn rau". Tiên cũng quen Quang Linh bởi từng cùng mở công ty phân phối độc quyền thương hiệu nước hoa Adopt' của Pháp tại Việt Nam, VnExpress đưa tin.

Từ đây, nhóm sáng lập đồng ý để Thuỳ Tiên "tham gia đồng hành" kinh doanh kẹo rau củ quả Kera.

Theo kết luận điều tra, Thùy Tiên góp 25% cổ phần, còn 6 cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn Chị em rọt (CER) góp 75%. Sau đó, Công chịu trách nhiệm liên hệ thuê địa điểm để làm trụ sở của công ty trên địa bàn TP HCM và trực tiếp liên hệ với các nhà sản xuất để cho ra sản phẩm kẹo rau củ theo ý tưởng của nhóm.

Lê Tuấn Linh là Giám đốc, đại diện pháp luật, làm các thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập doanh nghiệp, tuyển nhân viên để vận hành công ty. Ba KOL là hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs chịu trách nhiệm quay các video quảng bá, giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Riêng Tiên sẽ đại diện hình ảnh cho nhãn hàng, tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện cho sản phẩm và công ty.

Kế hoạch hoàn tất, Công gặp Nguyên Phong và đề nghị nghiên cứu, sản xuất thạch rau củ và có gửi mẫu thạch đang nổi tiếng ở Nhật Bản với thành phần là 80 loại rau củ để tham khảo. Còn Hằng Du Mục gợi ý làm theo loại kẹo dẻo đang nổi tiếng bên Trung Quốc để nghiên cứu.

Công ty CP ASIA LIFE do Phong làm Chủ tịch sẽ sản xuất kẹo Kera theo đặt hàng của Công ty Chị em rọt.

Sản phẩm kẹo Kera được quảng cáo

Cuối cùng, công thức làm kẹo được Công ty ASIA LIFE đưa ra với tôn chỉ "2 viên kẹo tương ứng với một đĩa rau xanh luộc và đầy đủ Vitamin cần thiết cho người bận rộn hoặc không ăn được nhiều rau xanh".

Không quan tâm thành phần, chỉ chú trọng quảng cáo

Công đề nghị Phong sản xuất ngay do ngày 12/12/2024 Hằng Du Mục sẽ có phiên livestream để bán hàng với số lượng lớn trên Tiktok. Công dặn: "Cố gắng đảm bảo đồng đều chất lượng, có kẹo hàng ngày. Bởi Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cũng có antifan nên bọn nó đưa đi kiểm nghiệm không đủ lại mệt", kết luận điều tra nêu.

Sau 21 lần điều chỉnh về các hàm lượng thành phần, nguyên liệu, ngày 5/12/2024, Phong đồng ý sản xuất kẹo rau củ. Cùng lúc, hồ sơ pháp lý được chuẩn bị để công bố sản phẩm.

Kera có thành phần là 10 loại bột rau củ quả, gồm: cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím và táo xanh. Loại kẹo này được xác định là giả về chất lượng vì thành phần thực tế không đủ so với công bố.

Theo cơ quan điều tra, xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất kẹo Kera, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs không quan tâm đến thực tế dù là chủ sở hữu sản phẩm. Họ chỉ tập trung vào hình thức, mẫu mã kẹo Kera quảng cáo trên mạng.

Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng du mục quảng cáo 1 viên kẹo Kera bằng 1 bó rau/1 đĩa rau luộc

Sau phiên livestream ngày 12/12/2024 của Hằng du mục, cả nhóm nhận thấy kẹo Kera tiêu thụ tốt, có lợi nhuận cao, mới bắt đầu trao đổi, hỏi về quy trình sản xuất nhưng là để phục vụ cho việc quay, dựng các video thổi phồng "kẹo Kera như một loại thực phẩm bổ sung, được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tự nhiên, thu mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGrap của Công ty CP Asia Life tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và tỉnh Đắk Lắk; kẹo không sử dụng đường mà vẫn có độ ngọt tự nhiên từ cây cỏ ngọt, sử dụng công nghệ sấy thăng hoa để giữ được tối đa hàm lượng dinh dưỡng của các loại rau củ quả, bổ sung nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa…" để thu hút người tiêu dùng.

Để bán hàng, Thùy Tiên quay video quảng cáo, giới thiệu kẹo Kera tại nhà máy của Công ty CP Asia Life và chia sẻ nội dung: "Trong viên kẹo này, ngoài các vitamin tự nhiên trong rau củ ra thì còn được bổ sung thêm hoạt chất vitamin A, vitamin B6, vitamin B12 nữa, trẻ lên 3 tuổi là có thể sử dụng được ha, mẹ bầu cũng dùng được luôn và kể cả mấy bạn văn phòng bận rộn thì càng nên sử dụng…".

Hoa hậu này còn thổi phồng "một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho 1 người bình thường" và đồng ý với phát ngôn một viên kẹo là một bó rau. Tương tự, Quang Linh Vlogs cũng quảng bá 1 viên kẹo Kera tương ứng với 1 đĩa rau luộc, báo Thanh Niên đưa tin.

Từ sự quảng bá thổi phồng này, Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỉ đồng. Sau khi thanh toán cho đơn vị sản xuất hơn 5 tỉ, nhóm bị can hưởng lợi bất chính 12,4 tỉ.

Tính đến ngày 28/8, Công ty Chị em rọt đã hoàn trả 1,3 tỷ đồng cho gần 3.800 khách hàng đã mua hơn 9.600 hộp kẹo.