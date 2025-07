Yadea khởi động chương trình hỗ trợ người tiêu dùng chuyển đổi phương tiện xanh

Cơ hội lý tưởng sở hữu xe máy điện thông minh Yadea, hoà nhịp chuyển đổi giao thông xanh

Sau Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm xe máy xăng dầu trong khu vực Vành đai 1 (TP. Hà Nội) từ tháng 07/2026, thấu hiểu những băn khoăn của người tiêu dùng khi phải đối diện với bài toán tài chính cũng như quá trình xử lý phương tiện cũ, Yadea triển khai chương trình "Đổi xăng lấy điện – Cùng Yadea kiến tạo tương lai". Với bộ 3 giải pháp hỗ trợ toàn diện, chương trình "Đổi xăng lấy điện – Cùng Yadea kiến tạo tương lai" mang đến cơ hội sở hữu xe máy điện thông minh với mức chi phí tối ưu cùng loạt khuyến mãi hấp dẫn. Đây là thời điểm lý tưởng để người tiêu dùng Việt Nam nâng cấp phương tiện di chuyển xanh, vừa đáp ứng nhu cầu sống hiện đại, vừa hòa mình theo xu thế phát triển bền vững của thế giới.

Theo đó, Yadea chính thức thu mua lại tất cả các loại xe máy xăng hoặc xe điện cũ của khách hàng. Cam kết định giá đúng theo giá thị trường cùng thủ tục nhanh chóng, đơn giản và trợ giá hấp dẫn. Yadea còn tạo thêm cơ hội để khách hàng dễ dàng sở hữu xe máy điện chính hãng thế hệ mới với chi phí ban đầu chỉ từ 9.999.000 VNĐ. Chi phí sở hữu xe cuối cùng được thông báo chính xác sau quá trình định giá tại các Đại lý trên toàn quốc.

Thương hiệu này cũng hỗ trợ giảm giá trực tiếp lên đến 2.000.000 VNĐ, áp dụng cho một số mẫu xe, giúp khách hàng thêm tiết kiệm chi phí khi mua xe máy điện mới. Đồng thời, Yadea triển khai chương trình rút thăm may mắn cho những khách hàng mua xe mới với 100% cơ hội trúng thưởng; trong đó, giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 5.000.000 VNĐ (chương trình kéo dài đến hết ngày 10/09/2025).

Yadea giảm giá trực tiếp cho các dòng xe máy điện lên đến 2.00.000 VNĐ

Đa dạng lựa chọn với bộ đôi sản phẩm chủ lực Yadea Vekoo - Yadea Velax

Không chỉ hỗ trợ về mặt chi phí sở hữu, Yadea còn nỗ lực đa dạng hóa danh mục sản phẩm với mong muốn đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển cũng như phong cách khác nhau. Tiêu biểu trong dải sản phẩm đa dạng là hai mẫu xe mới mang những dấu ấn riêng biệt:

Yadea Vekoo – mẫu xe nổi bật bởi diện mạo nhỏ gọn, linh hoạt nhưng đầy mạnh mẽ, Yadea Vekoo được thiết kế dành riêng cho cư dân ở các đô thị hiện đại. Xe phù hợp mọi độ tuổi sử dụng khác nhau, đặc biệt lý tưởng với nhóm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và những người yêu thích sự chủ động trong việc di chuyển hàng ngày. Bên cạnh đó, tỷ lệ vàng với chiều cao yên 760mm, chiều dài 680mm và sàn để chân rộng rãi, mang lại dáng ngồi vững chãi để người dùng tự tin cầm lái.

Yadea Vekoo phù hợp cho lối sống hiện đại với thông điệp "Tự tin khác biệt, mở lối thông minh"

Nhờ nền tảng di chuyển thông minh YADEA Smart AIGO, tích hợp kết nối đám mây và có thể điều khiển xe qua điện thoại mọi lúc mọi nơi, Yadea Vekoo nâng cao trải nghiệm người dùng bằng loạt tính năng hiện đại. Tiêu biểu như Ai Fun với hiệu ứng giọng nói của Đại sứ thương hiệu SOOBIN trong âm thanh mở/khóa xe hoặc âm thanh cảnh báo chống trộm; Easy Go - mở khoá thông minh tiện lợi; Ai An Toàn - bảo vệ xe 24/7; và Smart Eco - di chuyển xanh và xa hơn.

Yadea Vekoo còn được trang bị ắc-quy Graphene TTFAR, cho phép di chuyển tối đa 65km (theo tiêu chuẩn kiểm định) trong một lần sạc và công suất tối đa có thể đạt 1000W. Xe cũng vận hành bền bỉ và an toàn khi sử dụng lâu dài, nhờ tuổi thọ ắc quy hàng đầu thị trường cùng khả năng chống nước IPX7, chống nắng và chống gỉ.

Đại diện nổi bật thứ 2 là Yadea Velax sở hữu thiết kế hiện đại cùng chất thể thao năng động, hướng đến người dùng trẻ trung và cá tính. Trải nghiệm lái thông minh trên Yadea Velax cũng được khẳng định qua nền tảng di chuyển thông minh YADEA Smart AIGO tiên tiến bao gồm: Easy Go - mở khoá thông minh tiện lợi; Ai An Toàn - dễ dàng kiểm soát hành trình; cuối cùng là Smart Eco nhằm tiết kiệm điện, giảm chi phí và đảm bảo thân thiện với môi trường.

Yadea Velax hội tụ loạt công nghệ thông minh để người dùng tự tin tận hưởng hành trình

Xe được trang bị động cơ HUB Motor với công suất định danh 2000W cùng tốc độ tối đa đạt 64km/h, mang lại trải nghiệm vận hành ổn định, tăng tốc tức thì và vẫn đảm bảo êm ái. Pin lithium 72V30Ah trên Yadea Velax cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 80km sau mỗi lần sạc (theo tiêu chuẩn kiểm định), cùng khả năng chịu nhiệt tốt ngay cả ở nhiệt độ 55°C, từ đó, người dùng không còn lo lắng vấn đề phồng pin và độ an toàn. Đặc biệt, Yadea đã giới thiệu công nghệ sạc nhanh có thể sạc đầy 80% pin chỉ trong 20 phút ở một số thị trường trên thế giới, dự kiến sẽ tích hợp công nghệ này cho các dòng xe tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh đó, Yadea cũng nỗ lực tăng cao nhận diện thương hiệu và tương tác với khách hàng mục tiêu, thông qua các hoạt động truyền thông tạo tiếng vang mạnh mẽ. Nổi bật là sự kiện công bố SOOBIN với vai trò Đại sứ Thương hiệu chính thức của Yadea Việt Nam hay việc trở thành Nhà tài trợ Vàng của Gia đình Haha - chương trình truyền hình thực tế được yêu thích hiện nay. Tất cả đều hướng tới mục tiêu khơi dậy cảm hứng cho thế hệ trẻ tiên phong lựa chọn phương tiện xanh và chung tay xây dựng tương lai bền vững.

SOOBIN chính thức trở thành Đại sứ Thương hiệu chính thức của Yadea Việt Nam

Ông Liu Jia, Tổng giám đốc Yadea Việt Nam, chia sẻ: "Quyết sách "xanh hóa" giao thông của Chính phủ Việt Nam đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình đưa Việt Nam trở thành một quốc gia tiêu biểu về giảm phát thải Carbon, hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực xe máy điện với 100 triệu sản phẩm được bán ra trên toàn cầu, cùng sứ mệnh "A Wonderful Journey for Global Users", với chương trình "Đổi xăng lấy điện – Cùng Yadea kiến tạo tương lai" lần này, Yadea cam kết đồng hành cùng Chính phủ và mong muốn mở ra cho người tiêu dùng trong nước cơ hội để tiếp cận những giải pháp di chuyển xanh thông minh, an toàn và hiệu quả. Đó cũng là những tiêu chí hàng đầu trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của Yadea tại Việt Nam và trên toàn thế giới."

*Yadea - thương hiệu xe điện thông minh số 1 toàn cầu về doanh số bán hàng trong 8 năm liên tiếp (theo khảo sát của Frost and Sullivan dựa trên nghiên cứu thị trường toàn cầu về phương tiện hai bánh chạy điện từ năm 2017 đến 2024, với số liệu tính toán theo tổng sản lượng vận chuyển mỗi năm. Phương tiện hai bánh chạy điện bao gồm các sản phẩm như xe đạp điện và xe máy điện, sử dụng pin làm nguồn động lực chính hoặc phụ trợ. Cuộc khảo sát được hoàn thành vào tháng 1 năm 2025.)