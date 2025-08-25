Yamaha ra mắt xe motor mới, giá 132 triệu đồng, xứng đáng "vua côn tay"

So với phiên bản tiền nhiệm, Yamaha R3 2025 sở hữu ngoại hình hầm hố và thể thao hơn, lấy cảm hứng từ các mẫu xe đàn anh trong R-Series. Thay đổi nổi bật nhất nằm ở phần đầu xe, được thiết kế lại hoàn toàn với một đèn pha LED projector đặt ở trung tâm, hai bên là dải đèn định vị ban ngày DRLs sắc sảo, mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ và hiện đại.

Mặt trước của R3 2025 còn được tích hợp các cánh gió nhỏ, một chi tiết được Yamaha tuyên bố là giúp cải thiện tính khí động học khi vận hành ở tốc độ cao. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản cũng đã điều chỉnh lại yên xe và ốp sườn hai bên gọn hơn, giúp người lái có tư thế ngồi vững chãi và dễ dàng chống chân hơn.

Trang bị và công nghệ mới

Về mặt tính năng, Yamaha R3 2025 được trang bị bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số mới. Đáng chú ý, cụm đồng hồ này nay đã có khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Yamaha MyRide, cho phép hiển thị các thông báo về cuộc gọi, tin nhắn SMS và email trực tiếp trên màn hình.

Các trang bị cao cấp khác vẫn được giữ lại, bao gồm phuộc trước hành trình ngược (upside-down) KYB 37mm, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh, cùng phanh đĩa 298mm ở bánh trước và 220mm ở bánh sau.

Động cơ và thông số kỹ thuật

Yamaha R3 2025 tiếp tục sử dụng khối động cơ xi-lanh đôi, dung tích 321cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 42 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 29,5Nm tại 9.500 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số 6 cấp, đi kèm bộ ly hợp chống trượt và hỗ trợ (Assist & Slipper Clutch).

Một số thông số chính của Yamaha R3 2025:

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2.090 mm x 730 mm x 1.140 mm

Chiều cao yên: 780 mm

Khoảng sáng gầm: 160 mm

Trọng lượng ướt: 169 kg Dung tích bình xăng: 14 lít

Giá bán và màu sắc

Yamaha R3 2025 hiện đã có mặt tại một số đại lý 3S với giá bán lẻ đề xuất là 132 triệu đồng. Xe có 3 tùy chọn màu sắc mới cho năm 2025, bao gồm Xanh-Đen, Đen và Trắng-Xám.