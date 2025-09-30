Yeah1 sắp có thêm 2 công ty liên kết

Mới đây, CTCP Tập đoàn Yeah1 (MCK: YEG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại CTCP 1Game và CTCP 1Creators.

Cụ thể, Yeah1 dự kiến nhận chuyển nhượng gần 1,4 triệu cổ phần của 1Game từ cổ đông hiện hữu của doanh nghiệp này. Nếu hoàn tất giao dịch, Yeah1 sẽ sở hữu tổng cộng hơn 2,2 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 49% vốn tại 1Game.

Được biết, CTCP 1Game tiền thân là CTCP Yeah1 Gaming được thành lập từ tháng 10/2022, ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Yeah1 cũng sẽ nhận chuyển nhượng 36.000 cổ phần của 1Creators từ cổ đông hiện hữu của doanh nghiệp này. Nếu giao dịch thành công, Yeah1 sẽ sở hữu 36% vốn điều lệ của 1Creators.

CTCP 1Creators mới được thành lập ngày 20/6/2025 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là lập trình máy vi tính, ngoài ra còn tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính,...

Giá chuyển nhượng của các giao dịch nêu trên được xác định cụ thể theo hợp đồng chuyển nhượng được ký kết giữa các bên liên quan. Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 9/2025.

Nếu hoàn tất các giao dịch, 1Game và 1Creators sẽ chính thức trở thành 2 công ty liên kết của Yeah1.

Trong một diễn biến khác, mới đây Yeah1 đã công bố văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 19/9/2025, bà Phạm Lê Anh Thư đã mua vào thành công 5.000 cổ phiếu YEG. Bà Thư là mẹ ruột của bà Lê Phương Thảo- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Yeah1.

Sau giao dịch này, bà Anh Thư tăng sở hữu cổ phiếu YEG từ 48.216 cổ phiếu lên 53.216 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,025% lên 0,028% vốn tại Yeah1.

Ở chiều ngược lại, ông Vương Hồ Trí Dũng- Thành viên Ban kiểm soát của Yeah1, vừa đăng ký bán ra 35.377 cổ phiếu YEG nhằm mục đích tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 24/9/2025 đến ngày 23/10/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Dũng sẽ giảm sở hữu cổ phiếu YEG từ 70.737 cổ phiếu xuống còn 35.360 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0369% xuống còn 0,0184%.



