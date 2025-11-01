Yên Nhật rơi mạnh nhất kể từ tháng 7 sau động thái của BOJ khiến thị trường thất vọng

BOJ (Ngân hàng Trung ương Nhật Bản) hiện vẫn giữ lãi suất rất thấp (0,5%), trong khi Mỹ và châu Âu duy trì mức cao hơn. Khi chênh lệch lãi suất tăng, dòng tiền sẽ chạy khỏi đồng yên sang đô la Mỹ hoặc euro để tìm lợi suất cao hơn khiến đồng yên mất giá.

Nói cách khác, việc đồng yên giảm cho thấy BOJ đang “tụt lại” trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ toàn cầu.

Đồng yên Nhật hướng tới mức giảm hàng tháng so với đô la Mỹ vào thứ Sáu 31/10, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) khiến giới đầu tư thất vọng vì không thể hiện lập trường “diều hâu” hơn về việc tăng lãi suất trong tương lai, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại làm giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Đồng yên lấy lại được một phần nhỏ giá trị sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết chính phủ đang theo dõi biến động tỷ giá ngoại hối “với mức độ khẩn trương cao” do đồng yên tiếp tục suy yếu.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cũng cho thấy lạm phát lõi tại Tokyo trong tháng 10 đã tăng tốc và vẫn duy trì trên mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương.

Tuy nhiên, sự thất vọng sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda phát biểu với giọng điệu “ít cứng rắn hơn kỳ vọng” về triển vọng tăng lãi suất đã khiến đồng yên tiếp tục bị kìm hãm. BOJ vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5%.

Ông Noel Dixon, chiến lược gia vĩ mô toàn cầu tại State Street Global Markets, cho biết ông vẫn lạc quan về đồng yên, nói rằng “cuối cùng thì BOJ vẫn sẽ phải bình thường hóa chính sách, ít nhất lên mức 1%”.

“Từ góc nhìn dài hạn, tiền lương ở Nhật chắc chắn đã tăng cao hơn trước, và chi tiêu tài khóa mở rộng sẽ càng củng cố xu hướng này,” ông Dixon nhận định.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được kỳ vọng sẽ theo đuổi chính sách tài khóa nới lỏng hơn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng yên hầu như đi ngang trong ngày cuối tháng 10, nhưng vẫn đang hướng đến tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 7, khi đô la Mỹ tăng 4,2% so với đồng yên trong tháng vừa rồi.

Chỉ số USD Index tăng 0,35% lên 99,82, và đang hướng tới mức tăng 2% trong tháng, mức tăng cao nhất kể từ tháng 7.

FED chia rẽ nội bộ

Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi sự lạc quan về triển vọng kinh tế dù thị trường lao động có dấu hiệu yếu đi, trong khi các nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn lo ngại về lạm phát.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết hôm thứ Tư rằng sự chia rẽ quan điểm trong nội bộ Fed cùng với việc thiếu dữ liệu kinh tế liên bang có thể khiến ngân hàng trung ương không thể cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay.

“Có vẻ như ông ấy chỉ muốn để ngỏ thêm lựa chọn cho mình,” ông Dixon bình luận.

Fed đã cắt giảm lãi suất hôm thứ Tư, đúng như kỳ vọng, nhưng hai quan chức phản đối. Thống đốc Stephen Miran tiếp tục kêu gọi giảm mạnh hơn chi phí vay mượn, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeffrey Schmid lại muốn không cắt giảm.

Ông Schmid nói hôm thứ Sáu rằng ông phản đối vì lo ngại lạm phát cao kéo dài và dấu hiệu áp lực giá lan rộng có thể khiến thị trường nghi ngờ cam kết 2% lạm phát của Fed.

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan cho rằng Fed đáng ra không nên hạ lãi suất tuần này, còn Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cũng nói bà phản đối quyết định đó.

Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic cho biết việc cắt giảm lãi suất tháng 12 chưa được đảm bảo.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất hiện chỉ còn đặt cược 63% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm mạnh so với 93% hồi tuần trước.

Ông Dixon dự đoán chỉ số USD Index sẽ dao động quanh ngưỡng kháng cự kỹ thuật 102, trước khi tăng trở lại vào năm sau khi tăng trưởng kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ mạnh lên.

“Từ góc độ vị thế giao dịch, có thể thấy các nhà đầu tư - ít nhất là dòng tiền thực - đã cạn dư địa để bán khống, vì vậy rất khó để đẩy đồng đô la giảm thêm,” ông nói thêm.

Euro và bảng Anh giảm giá

Đồng euro giảm 0,37% xuống 1,1522 USD sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2% trong ba cuộc họp liên tiếp, và nhấn mạnh rằng chính sách hiện tại “đang ở vị trí phù hợp” khi rủi ro kinh tế giảm bớt. Đồng tiền chung châu Âu đã mất 1,8% trong tháng này, trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên trên diện rộng.

Đồng bảng Anh (GBP) giảm 0,14% xuống 1,3132 USD, mức thấp nhất kể từ 14/4, khi áp lực chính trị gia tăng quanh Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves. So với euro, bảng Anh cũng yếu nhất kể từ tháng 5/2023.

Đồng bảng đang hướng tới mức giảm 2,3% trong tháng, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh (gilt) giảm do lo ngại ngân sách tháng 11 của bà Reeves có thể tác động tiêu cực đến doanh nghiệp, hộ gia đình và tăng trưởng kinh tế nói chung.

Thị trường cũng đang tăng kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cắt giảm lãi suất, dù phần lớn nhà đầu tư cho rằng BOE sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

“Dù chúng tôi cho rằng tâm lý thị trường đối với đồng bảng Anh GBP đã trở nên quá bi quan, nhưng chúng tôi vẫn không khuyến khích mua vào trước thời điểm công bố ngân sách - chưa kể tới rủi ro tiềm ẩn nếu BOE cắt giảm lãi suất,” các nhà phân tích của Bank of America viết trong báo cáo.

Trên thị trường tiền số, bitcoin tăng 1,34% lên 108.972 USD.