Yêu cầu rút trước hạn sổ tiết kiệm 500 triệu: Công an Kon Tum phối hợp với ngân hàng ACB khuyên người đàn ông thay đổi ý định

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum vừa phối hợp với Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum kịp thời ngăn chặn một người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo với số tiền lên đến 500 triệu đồng.

Cụ thể, sáng ngày 12/12/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum tiếp nhận tin báo từ Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum với nội dung anh T.V.B (sinh năm 1979, trú tại phường Trường Chinh, TP Kon Tum, Kon Tum) đang có hoạt động rút số tiền lớn trước kỳ hạn gửi tiết kiệm ở Ngân hàng ACB để chuyển cho người khác. Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên Ngân hàng ACB đã liên hệ trực ban Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum.

Tiếp nhận tin báo, Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng có mặt tại Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum, mời anh B về trụ sở cơ quan để giải thích, làm rõ vụ việc.

Quá trình làm việc được biết, ngày 30/11/2024, anh B làm quen với 01 tài khoản Faebook có tên “Kim Cúc”, người này giới thiệu đang sinh sống ở Mỹ, hiện có một khoản tiền gồm 750 nghìn Đô la Mỹ muốn gửi cho anh B để đầu tư ở Việt Nam.

Đối tượng nhắn tin, dẫn dụ bị hại

Anh B đồng ý nhận số tiền này. Đến ngày 12/12/2024, anh B nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0335524233 với nội dung tự xưng là nhân viên tại càng hàng không Tân Sơn Nhất, yêu cầu anh B nộp số tiền 520 triệu đồng vào số tài khoản 00336511530428 tại Ngân hàng CIMB Bank để đóng phí thông quan cho gói hàng trị giá 750 nghìn Đô la Mỹ gửi từ Mỹ về cho anh B. Tin theo lời đối tượng, anh B đến Ngân hàng ACB Chi nhánh Kon Tum để làm thủ tục rút tiền và chuyển tiền cho đối tượng.

Qua xác minh nhanh sự việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum phát hiện tài khoản Facebook có tên “Kim Cúc” trên thực ra là tài khoản giả mạo, mới được tạo lập cách đây 01 tháng, chưa xác thực bằng số điện thoại hoặc định danh cá nhân.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum đã phân tích, giải thích cho anh B hiểu đây là một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến, thông qua việc tạo dựng các mối quan hệ qua mạng xã hội, xây dựng lòng tin, tình cảm, sau một thời gian nhắn tin, trò chuyện thì giả vờ gửi quà từ nước ngoài về sau đó yêu cầu bị hại nộp các khoản phí, thuế thông quan,… để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Sau khi được giải thích, anh B đã hiểu được sự việc, ngừng ý định việc chuyển tiền cho đối tượng và cảm ơn cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ngân hàng ACB Chi nhánh Kon Tum đã hỗ trợ, giúp đỡ không bị thiệt hại về vật chất do hoạt động lừa đảo.

Thượng uý Đặng Trí Đạt, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum cho biết “Thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với hệ thống Ngân hàng trên địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn các giao dịch có nghi vấn, bảo vệ người dân và khách hàng tránh rơi vào bẫy của các đối tượng xấu. Nhân viên hệ thống Ngân hàng cũng thường xuyên cập nhật thông tin về những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để kịp thời cảnh báo đến khách hàng”.

Qua vụ việc này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tải sản…Đặc biệt, khi có người lạ thông qua mạng xã hội liên hệ để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về thì cần phải tỉnh táo, không thực hiện các giao dịch chuyển tiền, không kích vào các đường link do đối tượng cung cấp.

Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng liên hệ chi nhánh ngân hàng, đề nghị kiểm tra, tạm khóa tài khoản và liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất.