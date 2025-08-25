Yếu tố đặc biệt khiến Bão số 5 được dự báo "rất nguy hiểm", tương đương bão Yagi 2024

Theo bản tin Bão số 5 Kajiki mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia trung ương phát đi lúc 21 giờ, hiện vị trí tâm bão cách tỉnh Nghệ An khoảng 340 km, cách Hà Tĩnh khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam, và cách Bắc Quảng Trị khoảng 280 km về phía Đông Đông Bắc. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14, tức 150-166 km/h, có giật cấp 17, cho thấy bão tiếp tục giữ cường độ mạnh, nguy hiểm cao. Như vậy, sức gió đã tăng thêm 2 cấp so với thời điểm sáng sớm nay.

Dự báo trong vòng 3 giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Hướng đi của Bão số 5 - Ảnh: Cục Khí tượng thuỷ văn

Chia sẻ trên Lao động, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phân tích những nguyên nhân bão số 5 đi nhanh, tăng 7 cấp chỉ trong vòng 2 ngày và dự báo tác động nguy hiểm.

Theo ông Lâm, đầu tiên, các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo và cường độ bão số 5 có thể kể đến là từ thời điểm vào biển Đông, môi trường cho bão hình thành và phát triển là khá thuận lợi. Nhiệt độ mặt nước biển trên dọc đường đi của bão số 5 đều là xấp xỉ và trên 30 độ C.

Thứ hai là hiện nay dòng dẫn đường cụ thể là áp cao cận nhiệt đới đang lấn khá sâu về phía tây. Chính vì thế nên bão di chuyển tương đối ổn định và với tốc độ nhanh.

"Một yếu tố nữa thuận lợi khiến cho cường độ của bão luôn liên tục duy trì và thậm chí tăng thêm là do bão không tương tác với các đảo, chủ yếu di chuyển trên biển nên bão không suy yếu" - báo TTO dẫn lời ông Lâm nói và cho biết Trung tâm nhận định cường độ bão số 5 có thể tương đương bão Yagi năm 2024 (cấp 14).

Cũng có một số kịch bản cho thấy bão có thể đạt được cấp 15, tuy nhiên xác suất không cao.

Đóng cửa 1 sân bay, cảnh báo mưa dông ở Thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới

Ông Lâm cũng nhấn mạnh, từ đêm nay (24/8), trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão trong khu vực đất liền ven biển cấp 11-13, giật cấp 14 - 15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió yếu hơn, nhưng cũng mạnh dần lên cấp 6 - 8, giật cấp 9.

Trong đợt bão này, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sẽ chịu ảnh hưởng của mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm, có nơi cục bộ vượt trên 700 mm trong khoảng thời gian từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8. Mưa lớn tập trung ở vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa – Huế và cả khu vực thượng, trung Lào, nơi có mưa từ 100 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, người và tài sản trước ảnh hưởng của cơn bão số 5, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm đóng cửa sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới trong ngày 25/8.

Tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, từ ngày 24 đến 26/8 sẽ có mưa vừa đến to kèm dông, đề phòng nguy cơ mưa cực lớn trong 3 giờ có thể trên 200 mm gây ngập úng, sạt lở đất đá tại vùng núi và vùng trũng thấp.

Cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện các hiện tượng:

Lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng tại vùng thấp trũng, cửa sông khu vực ven biển,

Lũ quét, sạt lở đất đá cao ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ,

Ngập úng tại các đô thị lớn và khu vực hạ lưu sông.

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật liên tục để hỗ trợ công tác phòng chống và ứng phó.



