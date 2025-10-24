Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Youtuber Khoai Lang Thang đau đầu vì bị sử dụng hình ảnh đi lừa đảo

24-10-2025 - 12:02 PM | Kinh tế số

KOL Khoai Lang Thang cho biết nhiều người đã sử dụng hình ảnh của mình và dùng công nghệ AI cắt ghép clip để đi lừa đảo

Sáng 24-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Đinh Võ Hoài Phương (chủ tài khoản Khoai Lang Thang) cho biết thời gian qua đã bị một số người lập nhiều trang mạng xã hội để đi lừa đảo.

Theo đó, tuần qua, anh Phương phát hiện nhiều trang TikTok, Facebook đã sử dụng hình ảnh của anh để đăng clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. "Họ sử lấy các clip trên kênh của tôi đăng lại trên trang của họ, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cắt ghép video, hình ảnh, tạo ra giọng nói giống hệt giọng nói của tôi để đăng clip. Đáng chú ý, những trang này có lượt tiếp cận người dùng khá cao và đã có nhiều người bị lừa đảo" - KOL Khoai Lang Thang chia sẻ.

Youtuber Khoai Lang Thang đau đầu vì bị sử dụng hình ảnh đi lừa đảo- Ảnh 1.

Khoai Lang Thang đau đầu vì bị giả mạo hình ảnh đi lừa đảo

Youtuber Khoai Lang Thang cho biết sau khi đạt được lượng theo dõi nhất định, các trang này bắt đầu bán hàng. 

"Thời gian qua rất nhiều người đã nhắn tin, gởi mail cho tôi thông báo rằng tôi bán hàng kém chất lượng. Thiệt tình là tôi không biết phải giải thích làm sao vì từ trước đến nay tôi đâu có bán hàng online trên mạng xã hội" - Khoai Lang Thang trần tình.

Youtuber Khoai Lang Thang đau đầu vì bị sử dụng hình ảnh đi lừa đảo- Ảnh 2.

Hiện tại Khoai Lang Thang chỉ có 3 kênh chính chủ có tick xanh, tick xám đã xác minh

Khoai Lang Thang cho biết anh chỉ hợp tác quảng cáo các thương hiệu có uy tín chứ không trực tiếp bán hàng và khuyến cáo cộng đồng mạng cẩn thận với chiêu lừa này. 

"Mặc dù tôi và nhiều người đã báo cáo sự việc nhưng các nền tảng vẫn chưa gỡ bỏ các trang giả mạo này. Tôi mong muốn các nền tảng xem xét gỡ bỏ những trang không chính chủ có hành vi lừa đảo người tiêu dùng. Thực sự nếu có bán hàng thì tôi cũng sẽ bán những mặt hàng chất lượng chứ không bán những món hàng kém chất lượng vài chục ngàn và thổi giá lên vài trăm ngàn đồng. Tội nghiệp các cô chú lớn tuổi không rành công nghệ đã mua phải hàng chất lượng kém" - Đinh Võ Hoài Phương chia sẻ thêm.

Nam Youtuber khẳng định anh chỉ có 3 kênh chính trên các nền tảng mạng xã hội và đều có tick xanh chính chủ. Cụ thể, kênh Facebook Khoai Lang Thang có 3,5 triệu người theo dõi; kênh TikTok Khoai Lang Thang có 2,8 triệu người theo dõi và kênh Youtube Khoai Lang Thang có 3,03 triệu người theo dõi. Ngoài các kênh này, các kênh thông tin khác sử dụng hình ảnh của Khoai Lang Thang đều là giả mạo.

Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Võ Hoài Phương (SN 1991, quê Bến Tre cũ) là một kỹ sư xây dựng trước khi trở thành một Youtuber nổi tiếng. Nội dung anh theo đuổi là niềm đam mê về ẩm thực và du lịch. Các video của Khoai Lang Thang gần gũi với cuộc sống đời thường và được khán giả nhiều lứa tuổi ủng hộ.

Theo Phạm Dũng

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cha đẻ của AI kêu gọi cấm phát triển siêu AI

Cha đẻ của AI kêu gọi cấm phát triển siêu AI Nổi bật

Những robot ‘cướp việc’ của 500.000 nhân sự tại Amazon

Những robot ‘cướp việc’ của 500.000 nhân sự tại Amazon Nổi bật

Cổ đông Google từ chỗ kinh hoàng rồi thở phào nhẹ nhõm: Hóa ra ChatGPT Atlas vẫn phải “sống nhờ” Chromium của Google

Cổ đông Google từ chỗ kinh hoàng rồi thở phào nhẹ nhõm: Hóa ra ChatGPT Atlas vẫn phải “sống nhờ” Chromium của Google

10:45 , 24/10/2025
Khi thế giới cùng ký vào một mạng Internet an toàn hơn

Khi thế giới cùng ký vào một mạng Internet an toàn hơn

10:30 , 24/10/2025
Công ước Hà Nội: Dấu mốc lịch sử của Việt Nam trên bản đồ an ninh mạng toàn cầu

Công ước Hà Nội: Dấu mốc lịch sử của Việt Nam trên bản đồ an ninh mạng toàn cầu

10:13 , 24/10/2025
Ông lão ở Quảng Trị bất ngờ nhận 220 triệu trong tài khoản, liền tìm người trả lại

Ông lão ở Quảng Trị bất ngờ nhận 220 triệu trong tài khoản, liền tìm người trả lại

10:00 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên