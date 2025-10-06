Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Yuanta: Chứng khoán Việt Nam có thể quay trở lại đà tăng từ giữa tháng 10

06-10-2025 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Trong báo cáo tháng 10, Chứng khoán Yuanta cho rằng đây là nhịp điều chỉnh kỹ thuật và xu hướng dài hạn vẫn duy trì ở mức tăng.

Chỉ số VN-Index đóng cửa tháng 9 ở mức 1,661.70 điểm, giảm 1.2% so với tháng 08/2025. Đồng thời, thanh khoản tháng 9 cũng sụt giảm so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư đang thận trọng hơn với diễn biến thị trường hiện tại sau chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp.

Theo thống kê, tháng 10 thường là tháng giảm điểm với xác suất 54%. Tuy nhiên, đội ngũ phân tích cho rằng thị trường có thể quay trở lại đà tăng từ giữa tháng 10/2025. Hai vùng hỗ trợ quan trọng của chỉ số VN-Index trong nhịp điều chỉnh là 1.600 điểm và thấp hơn là 1.530 điểm. Yuanta đánh giá đây là nhịp điều chỉnh cần thiết để củng cố cho xu hướng tăng dài hạn.

Một điểm tích cực là tâm lý dài hạn vẫn duy trì ở mức lạc quan. Theo đó, nhóm phân tích Yuanta kỳ vọng giai đoạn giảm lãi suất của Fed và câu chuyện nâng hạng TTCK Việt Nam sẽ là yếu tố hỗ trợ cho tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Cùng với đó, môi trường lãi suất thấp là nền tảng củng cố vững chắc cho thanh khoản thị trường duy trì mặt bằng cao trong năm 2025.

Yuanta: Chứng khoán Việt Nam có thể quay trở lại đà tăng từ giữa tháng 10- Ảnh 1.

Về c hiến lược đầu tư tháng 10, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao và tận dụng nhịp điều chỉnh trong nửa đầu tháng 10 để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu tại các vùng hỗ trợ.

Yuanta ưu tiên nhóm cổ phiếu Ngân hàng nhờ mức định giá hấp dẫn và kỳ vọng từ câu chuyện nâng hạng thị trường. Bên cạnh đó, xét trên tương quan định giá và triển vọng tăng trưởng, các nhóm Bất động sản, Du lịch – Giải trí, Bán lẻ và Sản xuất thực phẩm cũng được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho giai đoạn tháng 10.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

