ZooZoo và hành trình biến lòng tự hào dân tộc thành năng lực thương hiệu

Và ẩn sau thương hiệu ấy là một nữ doanh nhân thuộc thế hệ Y, người tin rằng: "Lịch sử là một món quà, và chúng ta là người trao đi"

Giai đoạn bản lĩnh - Khi thương hiệu mang trong mình lý tưởng

Sau thành công vang dội của chiến dịch "Chú Bộ Đội - 50 năm Thống nhất" vào năm 2025, ZooZoo không dừng lại ở một sản phẩm "gây xúc động nhất thời". CEO Nguyễn Thị Phương Thúy và đội ngũ đã quyết định đưa dự án "Gấu Việt Nam" phát triển thành một nền tảng thương hiệu văn hoá lâu dài.

Bộ sưu tập Gấu Yêu Nước - Phiên bản hoàn chỉnh ra mắt dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 - Chính là bước tiếp theo mang tính chiến lược.

Với các nhân vật mang biểu tượng lịch sử như:

Đồng chí Giải Phóng Quân - biểu tượng của ngày thống nhất năm 1975

Nữ Thanh Niên Xung Phong - những cô gái không tuổi của tuyến đường Trường Sơn

Đồng chí Hậu Phương - người phụ nữ Việt Nam bền bỉ trong gian khó

Vệ Quốc Quân - tên gọi ban đầu của Quân đội Quốc gia Việt Nam 1946

Gấu Quốc Kỳ - đại diện cho niềm tự hào thiêng liêng mang màu cờ sắc áo, biểu tượng giản dị nhưng mạnh mẽ hiện diện trong mỗi con người Việt Nam

Mỗi chú gấu là một lát cắt văn hoá không chỉ được tạo ra để bán, mà để kể chuyện, kết nối thế hệ, và khơi gợi niềm tự hào Việt.

Sản phẩm mềm - chiến lược cứng - tầm nhìn rõ

Khác với quan niệm sản phẩm văn hoá "chỉ để trưng bày", ZooZoo tiếp cận từ tư duy thiết kế trải nghiệm tiêu dùng đa tầng:

Với trẻ nhỏ, gấu là bạn đồng hành.

Với người lớn, gấu là ký ức mềm mại.

Với doanh nghiệp, gấu là món quà mang giá trị tinh thần.

Với du khách quốc tế, gấu là cầu nối văn hóa.

Từng sản phẩm đều được đặt trong mạch cảm xúc tập thể: ra mắt đúng dịp lễ, truyền thông đúng ngữ cảnh, và được kể bằng ngôn ngữ thị giác dễ tiếp cận với mọi độ tuổi.

Và trên hết, ZooZoo xây dựng thương hiệu không chỉ bằng hình ảnh, mà bằng chiều sâu niềm tin:

"Chúng tôi không chạy theo thị hiếu. Chúng tôi theo đuổi một lý tưởng rằng văn hóa Việt Nam xứng đáng được yêu lại, được kể lại, một cách dễ thương và đầy tự hào."

Tự hào không cần phải ồn ào chỉ cần bền bỉ

Ở tuổi trưởng thành của sự nghiệp, CEO Nguyễn Thị Phương Thúy không tìm kiếm spotlight, mà tập trung vào sự chắc chắn, sự trưởng thành trong văn hóa thương hiệu, và những gì có thể tồn tại bền vững.

Cách chị nói về ZooZoo cũng như cách chị nói về Việt Nam:

"Chúng ta không cần gào to để khẳng định bản sắc. Chúng ta cần hiện diện, tử tế, để được nhớ đến vì những giá trị sâu sắc".

Đó cũng là lý do chị chọn khởi đầu không phải bằng mô hình tăng trưởng "tăng gấp đôi sau mỗi quý", mà bằng một hành trình 10 năm kế tiếp để biến ZooZoo trở thành thương hiệu văn hóa Việt có thể đại diện hình ảnh quà tặng quốc gia.

Lan tỏa giá trị Việt - Không cần to, chỉ cần thật

ZooZoo hiện đã phủ sóng toàn quốc thông qua hệ thống nhà sách, cửa hàng quà tặng, các điểm bán du lịch và TMĐT. Hàng trăm nghìn chú gấu đã đến tay người dùng không chỉ để ôm, mà để nhớ về một phần Việt Nam trong mình.

Đó là thành quả không phải của chiến thuật marketing mà của một hành trình phát triển thương hiệu bằng lòng tin, bằng văn hoá, và bằng sự kiên trì lặng lẽ.

Khi đã đủ đầy từ bên trong một doanh nhân có thể bước ra với khát vọng rất lớn.

Và khát vọng của ZooZoo là: mang hình hài Việt đi thật xa, bằng một trái tim thật mềm mại.

