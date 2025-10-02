0,006% người giàu nhất thế giới chi 300 tỷ USD/năm cho việc gì?

Người giàu ngày càng giàu hơn - và khi giàu hơn, họ chi tiêu số tiền đó một cách xa xỉ.



Theo một báo cáo mới của công ty nghiên cứu tài sản Altrata, những người siêu giàu, được coi là bất kỳ ai có giá trị tài sản hơn 30 triệu đô la, đã chi 290 tỷ đô la cho hàng xa xỉ vào năm ngoái. Ước tính này dựa trên cơ sở dữ liệu Wealth X của Altrata và thông tin chi tiết từ Bain & Company.

Những người siêu giàu chiếm 1% số triệu phú trên thế giới — và 0,006% tổng dân số thế giới — nhưng khối tài sản của họ lại rất lớn. Tổng tài sản tích lũy của họ lên tới gần 60 nghìn tỷ đô la, chiếm khoảng một phần ba tổng tài sản của tất cả các triệu phú.

Chi tiêu cho phương tiện giao thông xa xỉ chiếm phần lớn chi tiêu của họ. Giới siêu giàu đã rót 129,5 tỷ đô la vào lĩnh vực này, chi 100,9 tỷ đô la cho xe hơi hạng sang và 28,6 tỷ đô la cho máy bay phản lực tư nhân và du thuyền. Theo báo cáo tháng 1 của Bain, doanh số bán máy bay phản lực và du thuyền - hai hạng mục gần như được sản xuất riêng cho giới siêu giàu - đã tăng 13% trong năm ngoái.

Theo Altrata, 115,6 tỷ đô la khác được chuyển cho các mặt hàng xa xỉ nhỏ hơn, chẳng hạn như trang sức, đồng hồ, thời trang, rượu vang hảo hạng và đồ nội thất. Mỹ thuật, một hạng mục riêng biệt, chiếm 19,6 tỷ đô la trong tổng chi tiêu xa xỉ của giới siêu giàu vào năm ngoái.

Các thương hiệu dành riêng cho giới siêu giàu, như Hermès, đã phát triển mạnh mẽ, trong khi các công ty như Gucci, vốn muốn mở rộng sản phẩm sang nhóm khách hàng dễ tiếp cận hơn, lại đang gặp khó khăn.

Theo Altrata, cùng với sự chuyển dịch chung sang "nền kinh tế trải nghiệm", giới siêu giàu đang chi tiêu nhiều hơn - 25,3 tỷ đô la - cho dịch vụ lưu trú cao cấp. Du lịch chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như các khóa tu yoga hoặc các điểm đến spa, và các chuyến đi "mang tính trải nghiệm" hơn, chẳng hạn như safari, đang ngày càng phổ biến đối với du khách hạng sang, theo Nghiên cứu Thị trường Hàng xa xỉ Toàn cầu năm 2025 của Bain.

Mặc dù Altrata không tính toán số tiền mà giới siêu giàu đóng góp cho từ thiện vào năm 2024, nhưng họ đã chi 207 tỷ đô la cho các hoạt động từ thiện vào năm 2023 — gần bằng số tiền họ chi cho du thuyền và đồng hồ của mình.



