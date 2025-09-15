1 bệnh viện ở TP HCM phát cảnh báo liên quan chủ tài khoản có tên "DO TRONG HUY"

Cụ thể, Bệnh viện Nhi đồng 1 mới phát hiện một trang fanpage giả mạo sử dụng tên gọi, logo và hình ảnh của Bệnh viện để đăng bài kêu gọi từ thiện và các hoạt động liên quan nhằm mục đích cá nhân. Việc làm này gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo đó, trang fanpage giả mạo đã đăng tải hình ảnh và thông tin về một bệnh nhi 2 tháng tuổi bị bệnh rất nặng với những lời lẽ đầy cảm xúc và kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân có tên “DO TRONG HUY”.

Fanpage giả mạo kêu gọi chuyển tiền từ thiện (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1).

Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định, fanpage trên là giả mạo và Bệnh viện không dùng số tài khoản cá nhân để kêu gọi từ thiện cho bệnh nhi. Qua đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh báo: Các mạnh thường quân nên liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện qua số điện thoại (028) 3927 4542 để xác minh thông tin về các trường hợp cần giúp đỡ. Việc làm này sẽ đảm bảo nguồn tiền của các mạnh thường quân được dùng đúng mục đích, minh bạch, mang lại ý nghĩa cho người nhận và tránh lòng tốt bị lợi dụng.

Fanpage thật của Bệnh viện Nhi đồng 1 có 60.000 người theo dõi (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1).

Trong trường hợp phát hiện trang giả mạo, Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo người dân không tương tác, không chia sẻ và báo cáo vi phạm đến Facebook để giúp cộng đồng mạng an toàn hơn.