1 cặp đôi phim giả tình thật lộ ảnh hẹn hò: Nhà gái là Hoa hậu vừa đẹp vừa giỏi, nhà trai là triệu phú siêu giàu

Ngày 22/5, trang Sohu đưa tin cuộc sống của nam diễn viên Quách Tấn An sau khi ly hôn vợ trở nên rực rỡ có nhiều thông tin gây chấn động dư luận. Trong đó, truyền thông Hong Kong cho biết nam nghệ sĩ kỳ cựu của TVB đang hẹn hò với Hoa hậu Hong Kong 2023 Trang Tử Tuyền.

Đáng nói, Trang Tử Tuyền năm nay mới 23 tuổi, kém Quách Tuấn An tới 38 tuổi. Cả hai hợp tác trong phim Kim Thức Sâm Lâm và vào vai cha con. Ngoài đời, Quách Tấn An được cho là hết mực yêu chiều bạn gái nhỏ tuổi, anh tổ chức sinh nhật cho Trang Tử Tuyền, đứng cạnh cô trong dịp sinh nhật của mình. Cả hai còn được bắt gặp cùng đi đánh quần vợt, Quách Tấn An ân cần dạy người đẹp đánh bóng. Họ cũng không ngần ngại tham gia các sự kiện cùng nhau. Cả hai chưa chính thức công khai, song Trang Tử Tuyền từng chia sẻ với truyền thông rằng: "Tình yêu là không quan tâm tới tuổi tác".

Quách Tấn An và Trang Tử Tuyền (váy trắng) trong phim đóng vai cha con

Ngoài đời cả hai đang hẹn hò dù có khoảng cách tuổi tác là 38 tuổi

Tháng 5/2024, Quách Tấn An và vợ Âu Thanh Di thông báo "đường ai nấy đi", kết thúc cuộc hôn nhân 18 năm. Cặp sao có hai con chung, một trai, một gái. Hiện tại, vợ của Âu Thanh Di và các con đang ở nước ngoài.

Trở lại cuộc sống độc thân, Quách Tấn An chăm chỉ tập gym để giữ gìn vóc dáng. Nam diễn viên còn thành lập công ty riêng và thành công đưa công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong, bước vào hàng ngũ triệu phú. Hiện tại, Quách Tấn An được đánh giá là "gã độc thân kim cương" trong giới giải trí Hương Cảng.

Ở tuổi 61, Quách Tuấn An có ngoại hình phong độ, sự nghiệp thành công, trở thành triệu phú đô la

Nam diễn viên gây tranh cãi khi hẹn hò với hoa hậu trẻ tuổi

Trang Tử Tuyền là du học sinh ngành Thực phẩm dinh dưỡng tại Đại học Hong Kong (ngôi trường đứng thứ 36 trong top 50 đại học tốt nhất thế giới). Trang Tử Tuyền có vẻ đẹp ngây thơ, phong cách ngọt ngào giống nữ ca sĩ Hàn Quốc IU. Cô còn thắng hai giải thưởng phụ trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong là người đẹp khiến khán giả "yêu từ cái nhìn đầu tiên" và giải thưởng "Việt Nam yêu Miss Hong Kong", trong thời gian cuộc thi quay tại Việt Nam.

Trang Tử Tuyền giành ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 2023 sau đó ký hợp đồng với đài TVB

Cô có vẻ đẹp trong trẻo

Quách Tấn An sinh năm 1964, vào nghề từ năm 1986 nhưng phải đến năm 1988 mới phất lên nhờ vai trong Nhật Nguyệt thần kiếm. Tên tuổi anh vụt sáng và được khán giả Việt nhớ đến khi đóng vai chàng ngốc Đinh Thường Vượng trong Chuyện Chàng Vượng (2005). Bên cạnh đó là nhiều dự án ăn khách khác như Vụ Án Kỳ Bí (2005), Đường Đến Thiên Đàng (2005), Hạt Ngọc Phương Đông (2006), Quý Ông Thời Đại (2013), Anh Họ Cố Lên (2013)… Tài năng của anh được công nhận khi gặt hái nhiều giải thưởng lớn nhỏ, ba lần giành ngôi Thị đế TVB.

Quách Tấn An không có ngoại hình đẹp nhưng luôn khiến khán giả nổi da gà với diễn xuất ấn tượng. Ánh mắt, giọng cười và cả những cử chỉ nhỏ nhất đều khiến người xem phấn khích. Quách Tấn An vẫn là một gương mặt bảo chứng chất lượng, dù là vai chàng Vượng ngốc nghếch, anh thanh tra khờ khạo hay doanh nhân đầy dã tâm Hạ Thiên Sinh trong Tái Sáng Thế Kỷ thì Quách Tấn An đều đi đến cùng vai diễn. Quách Tấn An từng sang Việt Nam năm 2016 để quay phim Sự Hồi Sinh Chí Mạng.