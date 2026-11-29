Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, những ngôi nhà xây dựng trước những năm 2000 luôn mang một dấu ấn kiến trúc vô cùng đặc trưng mà chỉ cần nhìn thấy là gợi nhớ ngay về một thời đã qua. Bên cạnh nền gạch bông nhiều họa tiết hay những cánh cửa gỗ chớp lật, ô thông gió gạch hoa đúc bằng xi măng đặt sát trần phía trên cửa đi và cửa sổ chính là một chi tiết quen thuộc đến mức gần như xuất hiện trong mọi căn nhà từ thành thị đến nông thôn.

Ô thông gió bằng gạch hoa là chi tiết phổ biến trong thiết kế nhà trước đây. (Ảnh minh họa: MXH)

Những viên gạch hình vuông hoặc chữ nhật với hoa văn chữ Thọ, chữ Vạn, hình đồng tiền hay các đường nét uốn lượn được xếp thành một hàng dài ngay dưới dầm trần, vừa đóng vai trò như một phần kết cấu trang trí mặt tiền, vừa là giải pháp kỹ thuật thông minh của người thợ xây thời bấy giờ.

Thế nhưng, cùng với sự thay đổi của điều kiện sống, vật liệu xây dựng và tư duy thiết kế hiện đại, chi tiết kiến trúc từng được xem là không thể thiếu này đã dần vắng bóng trong các công trình nhà ở ngày nay.

Vì sao trước kia rất phổ biến?

Vào thời điểm điều hòa nhiệt độ còn là một món đồ xa xỉ và hầu hết các gia đình chỉ sử dụng quạt điện hoặc quạt nan, bài toán lớn nhất của kiến trúc nhà ở tại vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam chính là làm sao để ngôi nhà luôn mát mẻ và thông thoáng. Theo nguyên lý vật lý tự nhiên, không khí nóng nhẹ hơn nên luôn có xu hướng bốc lên cao và tích tụ ở khu vực sát trần nhà, gây ra cảm giác oi bức, ngột ngạt nếu không có lối thoát. Việc bố trí một hàng ô gạch thông gió ngay phía trên khung cửa chính và cửa sổ đã giải quyết triệt để vấn đề này khi tạo ra những lối thoát khí tự nhiên giúp luồng hơi nóng tích tụ trên cao dễ dàng đẩy ra bên ngoài, đồng thời đón những luồng gió mát từ hiên nhà hoặc sân vườn luân chuyển vào bên trong.

Ô thông gió vừa là điểm nhấn thẩm mỹ vừa mang lại ánh sáng cho ngôi nhà. (Ảnh: MXH)

Nhờ vậy, ngay cả vào những buổi trưa hè oi ả hay ban đêm khi gia chủ đã đóng kín toàn bộ các cánh cửa gỗ bên dưới để nghỉ ngơi, không khí trong phòng vẫn có sự đối lưu liên tục mà không bị bí bách. Bên cạnh công năng làm mát, những ô gạch bông gió này còn giúp tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ từ bên ngoài hắt vào, giúp không gian bên trong nhà vào ban ngày luôn sáng sủa mà không cần bật đèn điện, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt cho các gia đình thời kỳ kinh tế còn nhiều khó khăn.

(Ảnh: MXH)

Không dừng lại ở yếu tố thông thoáng và lấy sáng, chi tiết này còn được ưa chuộng nhờ đảm bảo tính an ninh cao cho ngôi nhà. Các viên gạch được đúc đặc từ xi măng và cát với kích thước khe hở vừa đủ nhỏ để gió và ánh sáng lọt qua nhưng kẻ gian hoàn toàn không thể chui lọt hay thò tay vào mở chốt cửa bên trong. Ngoài ra, với kỹ thuật đúc thủ công đơn giản và chi phí vật liệu rẻ, gạch thông gió xi măng dễ dàng tiếp cận với mọi tầng lớp dân cư, đồng thời tạo nên vẻ đẹp mộc mạc, hài hòa cho mặt đứng của ngôi nhà trước khi sơn vôi ve hoàn thiện.

Vì sao ngày nay không còn dùng nữa?

Bước sang thời kỳ đô thị hóa mạnh mẽ với mức sống ngày càng nâng cao, thói quen sinh hoạt của các gia đình Việt đã thay đổi hoàn toàn kéo theo sự thoái lui của những ô thông gió cố định trên đầu cửa. Nguyên nhân lớn nhất khiến chi tiết này không còn phù hợp nằm ở sự phổ biến rộng rãi của máy điều hòa nhiệt độ trong hầu hết các phòng ngủ và phòng khách hiện đại. Để điều hòa hoạt động hiệu quả, làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện năng, căn phòng bắt buộc phải đảm bảo độ kín khí tuyệt đối, trong khi những ô gạch thông gió đục lỗ cố định lại khiến toàn bộ hơi lạnh thất thoát ra ngoài không thể kiểm soát.

Nhà hiện đại với thiết kế thông gió thay đổi đáng kể so với trước đây. (Nguồn ảnh: Happynest.vn)

Hơn nữa, mật độ dân số và phương tiện giao thông tại các khu đô thị ngày nay tăng cao kéo theo tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Những lỗ hở thông thẳng từ ngoài trời vào nhà vô tình trở thành đường dẫn cho tiếng còi xe ồn ào, bụi mịn độc hại cũng như muỗi và các loại côn trùng bay thẳng vào không gian sinh hoạt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và giấc ngủ của các thành viên trong gia đình.

Về mặt thẩm mỹ và công năng sử dụng, các thiết kế nhà phố hiện nay thường ưu tiên chiều cao thông thủy hợp lý, trần thạch cao phẳng hoặc giật cấp hiện đại cùng hệ cửa nhôm kính lớn kịch trần để mở rộng tầm nhìn tối đa. Việc đặt thêm một hàng gạch xi măng thô mộc phía trên cửa dễ làm chia cắt mảng tường, gây cảm giác nặng nề và khó phối hợp với phong cách nội thất tối giản hay sang trọng đương đại.

Ngày nay, gạch thông gió có thể dùng cho trang trí sân, vườn, tường rào. (Ảnh MXH)

Thay vì sử dụng những ô thông gió cố định không thể đóng mở, kiến trúc ngày nay đã chuyển sang các giải pháp linh hoạt và chủ động hơn như cửa sổ mở hất, cửa chớp lật hiện đại có lưới chống muỗi hoặc hệ thống quạt hút mùi và cấp khí tươi cơ học. Nhờ những giải pháp này, gia chủ có thể dễ dàng mở ra để đón gió tự nhiên khi thời tiết mát mẻ và đóng kín hoàn toàn mỗi khi bật điều hòa, trời mưa tạt hay đường phố ồn ào.

Dù không còn giữ vị trí độc tôn trên những khung cửa nhà ở dân dụng hiện nay, ô thông gió gạch hoa vẫn để lại một dấu ấn đẹp đẽ về sự thích ứng thông minh của kiến trúc Việt với khí hậu tự nhiên trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Ngày nay, vật liệu gạch bông gió vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trở lại dưới một diện mạo mới như làm vách ngăn trang trí sân vườn, mặt tiền quán cà phê hay giếng trời mang hơi hướng hoài cổ, như một cách gìn giữ nét ký ức thân thương của những ngôi nhà Việt xưa cũ.