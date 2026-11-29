Nếu chọn kỳ hạn quá dài rồi cần rút trước hạn, khoản lãi thực nhận có thể thấp hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu.

Một trong những điều nhiều người thường bỏ qua khi gửi tiết kiệm là khả năng cần sử dụng khoản tiền đó trước ngày đáo hạn. Chẳng hạn, bạn có 100 triệu đồng nhàn rỗi và quyết định gửi kỳ hạn 12 tháng vì mức lãi suất hấp dẫn hơn kỳ hạn ngắn. Tuy nhiên, mới gửi được 4 tháng, bạn phát sinh nhu cầu mua sắm, sửa chữa nhà cửa hoặc cần tiền giải quyết công việc cá nhân.

Nếu quyết định tất toán sổ tiết kiệm trước hạn, khoản tiền này thường chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định áp dụng, thay vì mức lãi suất kỳ hạn ban đầu. Điều đó có nghĩa bạn có thể mất đi phần lớn tiền lãi dự kiến dù đã gửi tiền trong nhiều tháng.

Vì vậy, chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm không đơn thuần là chọn thời gian càng dài càng tốt. Điều quan trọng là phải cân đối giữa mức lãi suất và thời điểm có thể cần sử dụng tiền.

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Những lưu ý để tránh mất lãi khi gửi tiết kiệm

Trước hết, hãy xác định khoản tiền định gửi có thực sự nhàn rỗi trong suốt kỳ hạn hay không. Với những khoản tiền có thể cần sử dụng trong vài tháng tới, bạn nên cân nhắc kỳ hạn ngắn thay vì cố gắng chọn kỳ hạn dài để hưởng lãi suất cao hơn.

Một cách khác là chia khoản tiền lớn thành nhiều sổ tiết kiệm với các kỳ hạn khác nhau. Ví dụ, thay vì gửi toàn bộ 100 triệu đồng vào một sổ kỳ hạn 12 tháng, bạn có thể chia thành nhiều sổ nhỏ, một phần gửi kỳ hạn ngắn và phần còn lại gửi kỳ hạn dài hơn. Khi phát sinh nhu cầu chi tiêu, bạn chỉ cần tất toán sổ cần thiết mà không ảnh hưởng đến toàn bộ số tiền còn lại.

Ngoài ra, người gửi nên tìm hiểu kỹ quy định rút tiền trước hạn của ngân hàng. Một số ngân hàng có chính sách cho phép rút trước hạn một phần tiền gốc, phần còn lại vẫn được duy trì theo kỳ hạn ban đầu. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn muốn giữ tính linh hoạt cho khoản tiết kiệm.

Cuối cùng, đừng chỉ nhìn vào lãi suất niêm yết để quyết định gửi tiền. Hãy xem xét cả kỳ hạn, điều kiện tất toán, phương thức nhận lãi và khả năng tái tục khi đến ngày đáo hạn.

Gửi tiết kiệm hiệu quả không nhất thiết là chọn được mức lãi suất cao nhất, mà là chọn được kỳ hạn phù hợp với kế hoạch tài chính của mình. Một quyết định tưởng nhỏ ngay từ đầu có thể giúp bạn giữ được khoản lãi đáng ra phải nhận.