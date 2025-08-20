1 cuộc thi Hoa hậu hoàn toàn mới lấy văn hóa làm tiêu chí “vàng”: NSND Trần Nhượng, NSƯT Quang Tèo chấm thi

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam là một sự kiện nhan sắc cấp quốc gia với mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam.

Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban giám khảo là Hoa hậu Phan Kim Oanh. Đồng hành còn có NSND Vương Duy Biên (Trưởng ban cố vấn), các nghệ sĩ gạo cội như NSND Nguyễn Hải, NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, cùng nhiều hoa hậu, nghệ sĩ và diễn viên nổi tiếng.

Theo Ban tổ chức, khác với nhiều cuộc thi sắc đẹp chỉ chú trọng hình thể, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam được định hướng như một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Thí sinh tham dự không chỉ thể hiện nhan sắc, tài năng, bản lĩnh mà còn mang trong mình trách nhiệm giới thiệu những di sản tinh thần, phong tục, lễ nghi, ngôn ngữ và trang phục truyền thống đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Đặc biệt, cuộc thi còn là vòng tuyển chọn chính thức để tìm ra đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World – đấu trường quốc tế quy tụ thí sinh từ nhiều quốc gia, nơi ứng viên cạnh tranh cả ở nhan sắc, tri thức lẫn sự am hiểu văn hóa.

Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết: "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn mở ra hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Thí sinh đăng quang phải là gương mặt hiện đại, trí tuệ và đầy tự hào với bản sắc Việt".

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa càng trở nên cần thiết. Hoa hậu Văn hóa Việt Nam ra đời nhằm tìm kiếm hình mẫu phụ nữ vừa hiện đại, bản lĩnh, vừa am hiểu giá trị truyền thống. Người đoạt vương miện sẽ không chỉ là Hoa hậu, mà còn là đại sứ văn hóa, kết nối quá khứ và hiện tại, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Thí sinh là nữ công dân Việt Nam, từ 18–33 tuổi, cao từ 1m63 trở lên, chưa từng đăng ký kết hôn (chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân) và có bằng tốt nghiệp THPT trở lên. Hồ sơ dự thi gồm đơn đăng ký, sơ yếu lý lịch có xác nhận, bản sao CCCD và bằng cấp, cùng các giấy tờ chứng nhận thành tích. Ban tổ chức nhấn mạnh, nếu phát hiện gian dối, thí sinh sẽ bị loại hoặc thu hồi giải thưởng.

Ban tổ chức kỳ vọng, lần đầu tiên được tổ chức, cuộc thi sẽ tạo nên dấu mốc đáng nhớ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa trong mỗi trái tim Việt Nam.

Chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào ngày 23/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Trước đó, từ ngày 18 đến 22/11, cuộc thi sẽ lần lượt tổ chức vòng sơ tuyển, bán kết cùng các hoạt động đồng hành. Vòng sơ tuyển (18/11) sẽ chọn ra 40 thí sinh xuất sắc bước tiếp; vòng bán kết (22/11) bao gồm ba phần thi Trang phục Áo dài, Trang phục Dạ hội và Tài năng để chọn ra 30 gương mặt vào chung kết. Đêm thi quyết định vào tối 23/11 sẽ tìm ra tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025.

Người chiến thắng sẽ nhận danh hiệu Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025, đại diện Việt Nam dự thi Miss Multicultural World 2026 tổ chức tại Việt Nam. Ngoài ra còn có Á hậu 1, Á hậu 2 và các giải phụ như Người đẹp Tri thức, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Trình diễn, Người đẹp có gương mặt khả ái.

Với thông điệp "Lan tỏa bản sắc - Kết nối thế giới", Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 được kỳ vọng không chỉ tìm ra gương mặt đại diện nhan sắc, mà còn góp phần nâng tầm giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.



