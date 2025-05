1 du thuyền trên vịnh Hạ Long xác lập bộ đôi kỷ lục Việt Nam

Tối 29/5 tại Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, một du thuyền được công nhận xác lập 2 Kỷ lục Việt Nam. Đó là “Love in the Bay” – Chương trình âm nhạc kết hợp trình diễn ánh sáng ngoài trời trên du thuyền với quy mô lớn nhất Việt Nam, tổ chức trên không gian di sản Vịnh Hạ Long và “Du thuyền Ambassador Cruise II” - Du thuyền phục vụ nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp khám phá di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long với thiết kế 5 tầng, sức chứa lớn nhất Việt Nam (600 khách).

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Du thuyền Cao cấp Châu Á (APC Corporation) nhận Quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam.

“Love in the Bay” được dàn dựng và tổ chức trên sân khấu nổi ngoài trời, đặt tại tầng 4 của Ambassador Cruise II – một trong những du thuyền lớn và hiện đại bậc nhất hiện nay đang khai thác tại Vịnh Hạ Long. Hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng được thiết kế riêng biệt để phù hợp với không gian ngoài trời trên biển, đảm bảo vừa an toàn, vừa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trình diễn chuyên nghiệp.

Du thuyền Ambassador II với sức chứa lên tới 600 chỗ, phục vụ hơn 1000 lượt khách/ngày đã và đang trở thành một biểu tượng mới về việc phục vụ nhu cầu của du khách thăm quan, trải nghiệm vịnh Hạ Long. Du thuyền thởi hành 2 hải trình/ngày, với hải trình thăm quan vịnh Hạ Long trong ngày (từ 9h - 16h) và hải trình ăn tối trên vịnh (18h - 22h).

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam nhấn mạnh: “Việc trao tặng kỷ lục cho du thuyền Ambassador không chỉ ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô, thiết kế và sức chứa, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.”

Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên Thế giới do UNESCO công nhận, từ lâu đã được biết đến như một điểm đến du lịch trọng điểm của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, ngành du lịch tại đây không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, hướng tới phục vụ đa dạng nhu cầu của khách trong và ngoài nước. Sự xuất hiện và công nhận 2 kỷ lục của du thuyền Ambassador phản ánh rõ nét xu hướng này, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của du thuyền trong việc nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và mở rộng khả năng phục vụ số lượng lớn khách.