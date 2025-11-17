1 loại cây đuổi muỗi và rắn hiệu quả: Nhà nào cũng nên trồng

Muỗi và rắn đều là những loài gây phiền toái, thậm chí tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn của con người. Trong khi muỗi mang theo mầm bệnh như sốt xuất huyết hay viêm não, rắn lại có thể gây ra những tai nạn đáng tiếc nếu chúng tấn công con người. Vì vậy, việc đuổi rắn và hạn chế muỗi xuất hiện quanh nhà luôn là mối quan tâm của nhiều gia đình.

Bên cạnh các biện pháp hóa học, phương pháp đuổi muỗi và rắn tự nhiên bằng cách trồng cây ngày càng được ưa chuộng. Trong số đó, cúc vạn thọ là loại cây vừa có khả năng đuổi muỗi, vừa góp phần đẩy lùi rắn. Thế nhưng, không phải ai cũng biết đến tác dụng này của cúc vạn thọ.

Vì sao cúc vạn thọ có thể giúp đuổi rắn và muỗi?

Cúc vạn thọ không chỉ giúp tô điểm cho ngôi nhà mà còn giúp đuổi rắn và muỗi (Ảnh minh họa).

Không chỉ là loài hoa rực rỡ tô điểm khu vườn, cúc vạn thọ còn mang trong mình một cơ chế tự nhiên hiệu quả. Phần rễ của cây tiết ra một loại hợp chất hóa học có khả năng xua đuổi nhiều loại sinh vật, từ rắn, tuyến trùng (nhóm động vật không xương sống thuộc ngành Giun tròn) đến côn trùng hại cây.

Không những thế, cúc vạn thọ còn chứa pyrethrum, một hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên được xem như thuốc trừ côn trùng sinh học. Hợp chất này nằm trong mùi hương đặc trưng của hoa, và chính mùi hương mạnh đó khiến muỗi, rệp muội, ruồi hay nhiều loại sâu hại khác tránh xa.

Cách trồng cúc vạn thọ để đuổi rắn và muỗi

Theo Times of India, việc trồng cúc vạn thọ quanh khu vực sinh hoạt như cửa ra vào, ban công, hiên nhà hay gần cửa sổ có thể tạo lớp “hàng rào mùi hương”, góp phần giảm muỗi một cách tự nhiên và thân thiện môi trường. Cơ chế hoạt động của cây rất đơn giản: hương thơm và pyrethrum từ cúc vạn thọ tạo cảm giác khó chịu, làm muỗi khó định vị và hạn chế vào khu vực có cây.

Trồng cúc vạn thọ quanh hàng rào (Ảnh minh họa).

Để đuổi rắn, mọi người nên trồng cúc vạn thọ ở những nơi mà rắn thường lui tới ví dụ quanh vườn, gần những nơi có nguồn nước, quanh hiên nhà,...

Đặc biệt, khi trồng tập trung, lớp hương lan tỏa rộng hơn, giúp khu vực sinh hoạt ngoài trời trở nên dễ chịu và ít côn trùng hơn.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng cúc vạn thọ chỉ đóng vai trò hỗ trợ đuổi muỗi và rắn. Để kiểm soát hiệu quả muỗi và rắn, cần kết hợp thêm việc dọn nước đọng, nơi muỗi và rắn sinh sôi.

Cúc vạn thọ ưa khí hậu ấm, sinh trưởng tốt dưới nắng vừa phải hoặc bóng râm nhẹ. Nên giữ khoảng cách 30 - 40 cm giữa mỗi cây để rễ và tán hoa có đủ không gian phát triển. Cúc vạn thọ có thể thích nghi với nhiều loại đất, từ đất cát pha đến đất thịt. Tuy nhiên, đất tơi xốp, giữ ẩm tốt sẽ giúp cây phát triển nhanh và ra hoa nhiều hơn.