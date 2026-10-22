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1 loại cây nở hoa đẹp rực rỡ nhưng có thể “dẫn” rắn tới nhà: Nhiều gia đình trồng mà không biết

| | Sống

Một loại cây cảnh có hoa đẹp, dễ chăm sóc và được nhiều gia đình trồng trong sân vườn có thể vô tình tạo môi trường thuận lợi cho rắn trú ẩn.

Cây trúc đào có thể tạo nơi trú ẩn cho rắn

Trúc đào là loại cây cảnh phổ biến, được ưa chuộng nhờ khả năng chịu hạn tốt, dễ thích nghi và ra hoa trong thời gian dài. Tuy nhiên, những bụi trúc đào phát triển rậm rạp, đặc biệt khi cành lá mọc sát mặt đất, có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn.

Tán lá dày tạo ra khoảng không gian mát mẻ, ít ánh nắng và tương đối kín đáo bên dưới. Đây là những điều kiện rắn thường tìm kiếm để tránh nóng, nghỉ ngơi và ẩn mình trước các loài săn mồi.

Cây trúc đào có thể là nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn (Ảnh: Gardener's Path)

Thực tế, rắn không ăn cây trúc đào và cũng không bị thu hút bởi bản thân loài cây này. Yếu tố khiến chúng có thể xuất hiện là môi trường sống được hình thành dưới những bụi cây rậm rạp.

Rắn là động vật biến nhiệt, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường để điều chỉnh thân nhiệt. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Thermal Biology, sử dụng phương pháp theo dõi rắn ngoài tự nhiên bằng thiết bị vô tuyến, cho thấy chúng thường di chuyển giữa khu vực có bóng râm và nơi thoáng đãng để duy trì nhiệt độ cơ thể, nhất là khi thời tiết nóng.

Vì vậy, những bụi cây có tán dày, che phủ sát mặt đất có thể tạo ra điều kiện phù hợp để rắn dừng chân.

Vì sao những khu vườn rậm rạp dễ có rắn?

Không chỉ trúc đào, nhiều loại cây bụi khác cũng có thể tạo môi trường thuận lợi cho rắn nếu được trồng quá dày.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Herpetological Conservation and Biology, ghi nhận rắn thường quay lại những vị trí có đá, thảm thực vật dày và lớp che phủ sát mặt đất. Chúng sử dụng các khu vực này để nghỉ ngơi và điều hòa thân nhiệt.

Trong khi đó, những khoảng đất trống, không có nơi ẩn nấp thường ít được rắn lựa chọn hơn.

Một nghiên cứu trên tạp chí Landscape Ecology cũng chỉ ra rằng chiều cao, mật độ và độ che phủ của thảm thực vật có ảnh hưởng đến sự xuất hiện và di chuyển của bò sát nhiều hơn so với sự hiện diện của một loài cây cụ thể.

Tương tự, nghiên cứu đăng trên Conservation Science and Practice cho thấy mật độ cây cối, độ che phủ của thực vật thân gỗ và cách bố trí môi trường sống có thể giúp dự đoán những nơi rắn xuất hiện.

Điều này lý giải vì sao các bụi trúc đào trồng sát nhau, gần tường hoặc lối vào nhà có thể vô tình tạo thành những hành lang râm mát, giúp rắn di chuyển qua khu vườn mà ít bị phát hiện.

Làm gì để hạn chế rắn xuất hiện quanh nhà?

Rắn tới nhà có thể gây sợ hãi và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm (Ảnh: Getty)

Một quan niệm phổ biến là một số loại cây có thể thu hút hoặc xua đuổi rắn nhờ mùi hương hay các chất hóa học tự nhiên. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh nhận định này. Sự lựa chọn môi trường sống của rắn chủ yếu liên quan đến nhiệt độ, nơi trú ẩn và nguồn thức ăn.

Để giảm khả năng rắn lưu lại trong sân vườn, gia đình nên thường xuyên cắt tỉa cây bụi, đặc biệt là những cành lá mọc sát mặt đất. Đồng thời, cần dọn lá khô, hạn chế chất đống củi, gỗ hoặc đá trong vườn và tránh trồng các cụm cây quá rậm gần cửa ra vào.

Với cây trúc đào, việc duy trì khoảng trống thông thoáng bên dưới tán lá có thể giúp giảm những vị trí khuất mà rắn dễ sử dụng để ẩn nấp.

Một khu vườn được chăm sóc gọn gàng, có nhiều khoảng trống và ít nơi che chắn sẽ không thuận lợi cho rắn trú ẩn bằng những khu vực rậm rạp.

Điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn một loài cây cảnh, mà là kiểm soát mật độ cây trồng và cách bố trí sân vườn để hạn chế tạo ra môi trường hấp dẫn đối với rắn.

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Theo Lam Chi

Đời sống & Pháp luật

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