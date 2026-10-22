Mua tôm thấy 4 loại như này thì nhớ quay lưng mà đi, nhiều người bán hàng thậm chí còn không dám ăn

Tôm là món quá quen thuộc ở chợ lẫn siêu thị, nhưng cũng thuộc nhóm thực phẩm mà độ tươi ảnh hưởng rất rõ đến cả chất lượng lẫn hương vị sau khi nấu. Cùng một loại tôm, có mẻ mang về hấp lên thịt săn, ngọt... cũng có mẻ nhìn ngoài không quá khác biệt nhưng bóc ra đã mềm, bở, thậm chí xuất hiện mùi khó chịu. Bởi vậy, đi chợ mua tôm không nhất thiết phải thuộc hàng loạt mẹo phức tạp. Điều đáng làm hơn là dành thêm vài giây quan sát, ngửi và nếu có thể thì cầm thử. Đặc biệt, gặp 4 kiểu dưới đây, người mua không nên vì thấy rẻ mà cố lấy.

1. Tôm đã xuất hiện mùi chua, ôi hoặc khai kiểu amoniac

Đây là dấu hiệu nên đặt lên đầu tiên bởi chiếc mũi đôi khi hữu ích hơn cả việc chăm chăm nhìn màu tôm. Tôm tươi không phải hoàn toàn không có mùi, nhưng mùi thường nhẹ và đặc trưng của hải sản. Nếu vừa đưa lại gần đã thấy mùi chua, ôi hoặc khai rõ kiểu amoniac thì tốt nhất không mua. Khi hải sản phân hủy, những mùi khó chịu này có thể xuất hiện và ngày càng rõ hơn. Cũng đừng nghĩ mang về rửa nhiều lần, ướp thật nhiều hành, tỏi, sả rồi nấu kỹ là có thể biến một mẻ tôm đã xuống chất lượng thành tôm tươi. Gia vị có thể át mùi trong món ăn nhưng không thể đưa thực phẩm trở lại trạng thái ban đầu. Vì vậy nếu người bán hạ giá sâu cho một mẻ tôm có mùi bất thường, món hời này không đáng để đánh đổi.

2. Tôm mềm nhũn, cầm lên không còn cảm giác săn chắc

Sau mùi, mọi người hãy để ý đến kết cấu. Tôm tươi thường có phần thịt săn chắc, còn tôm đã xuống chất lượng có thể dần mất độ chắc. Khi cầm lên thấy thân mềm nhũn bất thường, bề mặt có cảm giác nhớt hoặc tôm dễ bị nát, người mua nên dè chừng, nhất là khi những biểu hiện này xuất hiện cùng mùi lạ. Điều cần lưu ý là không nên lấy một đặc điểm đơn lẻ rồi kết luận tất cả. Tôm có nhiều loại, kích cỡ và trạng thái bảo quản khác nhau. Thứ cần nhìn là tổng thể: mùi thế nào, thân còn chắc không, đầu và thân ra sao, tôm đang được giữ lạnh như thế nào. Khi được phép chọn trực tiếp, bạn có thể cầm một vài con ở những vị trí khác nhau trong rổ thay vì chỉ nhìn lớp tôm đẹp được xếp phía trên. Một mẻ tôm tốt nên có chất lượng tương đối đồng đều, chứ không phải trên đẹp nhưng phía dưới đã mềm nhũn.

3. Đầu gần rời khỏi thân, chân càng rụng nhiều và tôm đã có thêm dấu hiệu xuống chất lượng

Nhiều người đi chợ truyền nhau rằng cứ tôm rời đầu là tôm ươn. Nói tuyệt đối như vậy chưa thật sự chính xác, bởi tôm có thể bị va đập, vận chuyển hoặc xử lý khiến một số con mất chân, gãy càng hay phần đầu không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, với tôm tươi nguyên con, phần đầu-thân còn gắn tương đối chắc vẫn là một đặc điểm đáng ưu tiên. Nếu cả mẻ có nhiều con đầu lỏng lẻo, dễ tách khỏi thân, chân càng rụng nhiều, đồng thời thịt mềm và xuất hiện mùi không còn tươi thì lúc này không nên ham rẻ. Đây cũng là lý do mua tôm không nên chỉ nhìn kích cỡ. Một rổ tôm nhỏ hơn nhưng còn săn chắc, được giữ lạnh tốt thường đáng mua hơn mẻ tôm lớn đẹp mắt nhưng đã để lâu.

Riêng những lời truyền miệng kiểu cứ đầu tôm đổi màu hay xuất hiện một vài đốm sẫm là chắc chắn “tôm hóa chất”, “tôm độc” thì không nên vội tin. Màu sắc có thể thay đổi bởi nhiều nguyên nhân và không đủ để một mình kết luận độ an toàn của tôm.

4. Tôm đông lạnh có quá nhiều tinh thể đá, bao bì rách hoặc tôm bên trong đã mềm

Không phải cứ tôm đông lạnh là kém hơn tôm bán tươi. Nếu được cấp đông và bảo quản đúng cách, đây vẫn là lựa chọn tiện lợi cho gia đình. Thứ người mua cần tránh là sản phẩm cho thấy quá trình bảo quản có vấn đề. Khi mua tôm đóng gói đông lạnh, hãy nhìn kỹ bao bì trước. Túi bị rách, hở hoặc mép bao bì hư hỏng là lý do đủ để chọn gói khác. Nếu bên trong xuất hiện quá nhiều tinh thể đá hoặc lớp tuyết dày bất thường, đó có thể là dấu hiệu sản phẩm đã được bảo quản lâu hoặc từng trải qua biến động nhiệt độ. Tôm đang bán dưới dạng đông lạnh cũng phải còn cứng, không nên mềm đến mức có thể dễ dàng uốn cong.

Một mẹo rất đơn giản nữa là hãy lấy tôm đông lạnh sau cùng, ngay trước khi ra quầy thanh toán. Mang về nhà càng sớm càng tốt rồi cho ngay vào ngăn đông nếu chưa sử dụng. Tôm là thực phẩm dễ hỏng, nên việc mua được hàng tốt mà để ngoài nhiệt độ thường quá lâu trên đường về cũng khiến công sức chọn lựa ban đầu mất ý nghĩa.

Đi chợ mua tôm, đừng cố tìm một dấu hiệu "thần kỳ"

Thực tế không có một mẹo nhìn qua vài giây nào có thể giúp người mua kết luận tuyệt đối mọi con tôm ngoài chợ có vấn đề hay không. Cách chắc chắn hơn là quan sát nhiều yếu tố cùng lúc.

- Ưu tiên tôm có mùi nhẹ đặc trưng, không chua, ôi hay khai bất thường.

- Thân và thịt tôm nên còn săn chắc, không mềm nhũn hoặc nhớt bất thường.

- Với tôm nguyên con, ưu tiên những con đầu còn gắn chắc với thân, hình dáng tương đối nguyên vẹn.

- Tôm tươi nên được giữ lạnh hoặc đặt trên lớp đá sạch trong quá trình bày bán.

- Với hàng đóng gói, kiểm tra bao bì, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản trước khi mua.

Sau khi mang về, nếu chưa chế biến ngay, cần đưa tôm vào tủ lạnh càng sớm càng tốt. Nếu dự định sử dụng trong thời gian dài hơn thì nên cấp đông phù hợp. Quan trọng nhất, đừng để màu sắc hay kích thước đánh lừa. Con tôm thật to, vỏ trông bắt mắt nhưng đã mềm, có mùi lạ và được bảo quản sơ sài chưa chắc đáng tiền bằng một mẻ tôm nhỏ hơn nhưng còn tươi và được giữ lạnh cẩn thận. Với thực phẩm dễ hỏng như tôm, mua đúng ngay từ đầu vẫn là cách tiết kiệm nhất.