Giá đỗ là một loại rau mầm được xếp vào danh sách thực phẩm có chứa nhiều dưỡng chất hiện nay. Loại rau mầm này được “trồng” bằng cách ngâm đậu trong nước từ 3-6 giờ rồi sau đó ủ trong chai, lọ, chum khoảng 4-5 ngày và tưới nước thường xuyên. Thành phẩm thu được là những cọng giá đỗ thân mập, cong tự nhiên, chất giòn, dài 3 – 4cm, màu trắng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giá đỗ rất giàu protein, vitamin và khoáng chất. Giá đỗ xanh có thể ăn sống, dầm giấm, muối dưa, luộc, xào và phối hợp với nguyên liệu khác để chế biến các món ăn, mang lại nhiều công dụng vàng cho sức khỏe:

1. Hạ đường huyết

Nghiên cứu chỉ ra rằng 100 gram giá đỗ tương có 44 kcal calo, chất niacin và vitamin B1 có tác dụng điều hòa bài tiết insulin và hạ đường huyết. Lượng lớn vitamin C trong loại thực phẩm này cũng có tác dụng tác dụng hạ đường huyết và cholesterol, giúp ngăn ngừa các biến chứng tim mạch.

Đặc biệt hơn, chất xơ hòa tan có trong giá đỗ cũng có thể làm giảm nồng độ cholesterol trong cơ thể, cũng như giúp làm giảm lượng đường huyết hiệu quả cho người bệnh đái tháo đường.

2. Ngăn ngừa ung thư

Đậu sau khi ngâm thành giá thì giá trị dinh dưỡng tăng cao: Vitamin B2 tăng 2-4 lần, caroten tăng 2 lần, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần, nhóm B tăng 30 lần. Do đó, nó có khả năng khử gốc tự do, chống oxy hóa, phòng chống viêm và ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Bên cạnh đó, các chất isoflavone trong giá đỗ còn đóng vai trò quan trọng trong việc chống ung thư, hạn chế nguy cơ di căn, giảm tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng Pháp, phụ nữ Nhật nhờ ăn giá đỗ nên họ ít có nguy cơ bị ung thư 5-8 lần so với phụ nữ phương Tây.



3. Hạ mỡ máu

Giá đỗ là thực phẩm giảm mỡ máu rất tốt vì có hàm lượng vitamin cao cùng khoáng chất và protein. Đặc biệt, lượng vitamin C dồi dào trong giá đỗ sẽ giúp làm tăng bài cholesterol và ngăn chặn sự tích tụ của cholesterol trong thành mạch máu.

Bên cạnh đó, chất xơ trong loại thực phẩm này có thể giúp thanh trừ các chất cặn bã trong cơ thể, còn có thể kết hợp với cholesterol trong cơ thể đồng thời chuyển hóa cholesterol đó thành axit cholic bài trừ ra ngoài cơ thể, từ đó giảm thấp mức cholesterol. Vì thế người béo phì nên thường xuyên ăn để giảm mỡ máu, đẩy lùi nguy cơ bị bệnh tim mạch.

4. Tốt cho xương

Trong 100g giá đỗ xanh có chứa tới 38g canxi, giàu protid, glucid, photpho, sắt, vitamin B2, PP, B6, C, E… rất tốt cho xương khớp. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này có chứa hoạt chất phyto-oestrogen và isoflavon có tác dụng làm giảm tỷ lệ hao xương, kích hoạt hình thành các tế bào tạo xương. Do vậy, việc bổ sung giá đỗ vào thực đơn mỗi ngày cũng có tác dụng khá tốt trong việc bảo vệ và chống lại sự lão hóa xương.

5. Cải thiện sinh lý cho nam giới



Theo các chuyên gia, giá đỗ chứa chất chống oxy hóa và vitamin E giúp cải thiện khả năng sinh sản của nam giới và cải thiện sức khỏe tinh trùng. Bên cạnh đó, giá đỗ còn chứa một số loại vitamin như vitamin A, B, C, B1, B6, K, giàu chất sắt, magie, photpho, canxi, kali, mangan và axit béo omega-3. Không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tinh trùng mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóa.

6. Dưỡng da, làm đẹp

Ngoài giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe, giá đỗ còn có lợi ích làm đẹp. Trong giá đỗ có chứa nhiều chất oxi hóa, vitamin E, vitamin C có tác dụng hấp thu tia tử ngoại, tẩy sạch các chấm đen trên da mặt, hạn chế nhăn và thâm, giúp da mặt bạn bớt khô, căng mịn màng trắng sáng hơn.

Một nghiên cứu từng cho thấy những phụ nữ ăn giá đỗ thường xuyên sẽ có hàm lượng estrogen trong cơ thể cao hơn những phụ nữ ít ăn giá đỗ, điều này giúp họ có được sức khỏe dẻo dai hơn, giảm các triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, làm chậm quá trình mãn kinh.

