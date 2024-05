Đu đủ là một loại cây ăn quả nhiệt đới nổi tiếng và giàu dinh dưỡng bậc nhất. Tuy nhiên, nhiều người chỉ quan tâm đến công dụng của quả đu đủ mà không biết rằng lá đu đủ cũng có nhiều công dụng tuyệt vời.

Theo nghiên cứu, lá của cây đu đủ chứa nhiều vitamin tan trong chất béo (A, D, E và K); vitamin B và C; và các khoáng chất như sắt, natri và magie cần thiết cho sức khỏe. Dưới đây là 6 lợi ích nổi bật của loại lá này mà có thể bạn chưa biết:

1. Kiểm soát đường huyết

Trong y học cổ truyền của người Mexico, lá đu đủ thường được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường và cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu. Theo đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất lá đu đủ có tác dụng chống oxy hóa và hạ đường huyết mạnh, từ đó có thể bảo vệ các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy không bị tổn thương.

Chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết lá đu đủ nấu thành nước uống cũng chứa các thành phần tự nhiên có khả năng kích thích hoạt động của hormone insulin trong cơ thể. Nhờ đó giúp cơ thể tăng khả năng kiểm soát, điều chỉnh lượng đường máu chặt chẽ hơn, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, béo phì và bệnh lý tim mạch. Theo một nghiên cứu, một số bệnh nhân tiểu đường sử dụng phương pháp điều trị bằng thảo dược lá đu đủ để giảm đường huyết.

2. Tốt cho gan, thận

Theo nghiên cứu, sự hiện diện của các chất phytochemical như flavonoid và alkaloids cùng với các enzyme như papain trong lá đu đủ hoạt động như những chất giải độc sẽ giúp bảo vệ gan và thận khỏi mọi rối loạn chẳng hạn như viêm.

Theo một số nghiên cứu, nước lá đu đủ cũng có tác dụng làm sạch gan và cung cấp sự hỗ trợ cho gan do đặc tính chống oxy hóa và vitamin E. Nhờ đó, việc uống nước từ loại lá này sẽ giúp chữa lành bệnh gan mãn tính, vàng da và xơ gan hiệu quả.

3. Hỗ trợ tiêu hóa

Hỗ trợ tiêu hóa cũng là một trong những công dụng nổi bật của lá đu đủ. Theo đó, trong loại lá này có chứa các enzym papain và chymonpapain được chứng minh là hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và làm sạch ruột kết.

Không những thế, loại lá này còn cũng rất giàu protease và amylase giúp phá vỡ protein, carbs và khoáng chất hỗ trợ tiêu hóa. Đặc tính chống viêm cao của nó cũng làm giảm viêm dạ dày và ruột kết. Đặc biệt, nước ép từ lá đu đủ cũng giúp chữa lành vết loét dạ dày bằng cách tiêu diệt vi khuẩn H.Pylori nhờ đặc tính kháng khuẩn.

4. Chống ung thư

Lá đu đủ đã được sử dụng trong y học cổ truyền để ngăn ngừa và điều trị một số loại ung thư. Theo một số nghiên cứu, chiết xuất lá đu đủ có đặc tính chống tăng sinh, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới và ung thư vú ở phụ nữ. Ngoài ra, những chất chống oxy hóa trong lá đu đủ có thể phòng chống một số loại ung thư nhưng chưa được chứng minh khả năng chữa bệnh. Nền y tế hiện đại vẫn đang nghiên cứu để phát triển những lợi ích tuyệt vời từ loại lá này.

5. Giúp mọc tóc



Có thể bạn chưa biết, lá đu đủ cũng có thể ngăn ngừa rụng tóc và giúp mọc tóc hiệu quả.

Cụ thể, loại lá này chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, các enzyme như papain và vitamin như A và C sẽ giúp giúp tăng sức mạnh của sợi tóc, ngăn chặn tình trạng rụng tóc và hói đầu, đồng thời hỗ trợ điều trị những vấn đề về tóc như gàu và hói. Chúng cũng kích thích mọc thêm tóc và làm cho tóc trở nên bóng mượt tự nhiên nhờ hợp chất karpain có khả năng loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên da đầu.

6. Làm đẹp da

Làm đẹp da cũng là một công dụng khác của lá đu đủ mà ít người biết đến. Theo đó, lá đu đủ có chứa hàm lượng cao vitamin A và vitamin C nên rất tốt cho da. Trong đó, vitamin C có vai trò tương tự một chất chống oxy hóa, giúp cơ thể đề kháng lại gốc tự do và chống lại các tổn thương trên da. Ngoài ra, việc dùng nước đu đủ cũng được một số nghiên cứu chứng minh giúp ngăn ngừa và loại bỏ các triệu chứng về da khác như mụn trứng cá, mụn bọc, thâm sạm da và các nếp nhăn.

Vì vậy, nếu muốn sở hữu một làn da sáng, khỏe, tươi trẻ và đầy sức sống, bạn có thể tham khảo thêm loại nước làm từ lá đu đủ này vào thực đơn của mình.

(Tổng hợp)