Nữ sinh đỗ 4 trường chuyên Top đầu Hà Nội: Từng học kém nhất ở môn học này, nỗ lực vươn lên sau 1 năm đỗ thủ khoa thành phố và 3 chuyên

Trong mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, em Nguyễn Ngọc Phương Thảo (Lớp 9C4 trường THCS Archimedes Academy) đã có kết quả khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ được tuyển thẳng lớp chuyên Sinh trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, đỗ chuyên Anh Chuyên Ngoại ngữ mà em còn đạt kết quả là Á khoa chuyên Sinh Chuyên Sư phạm (có học bổng), chuyên Sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Trước đó, với thành tích Giải nhất trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Thành phố, em được trường THPT Archimedes trao học bổng 500 triệu đồng cho 3 năm học cấp 3 (nếu đăng ký theo học tại ngôi trường này).



Trong thời gian học THCS, em Phương Thảo cũng có thành tích học tập xuất sắc.

Em Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Lớp 9C4 trường THCS Archimedes Academy

Bước ngoặt ngẫu nhiên với môn Sinh

Ở trường của Thảo, từ lớp 7 Nhà trường đã có định hướng và chia lớp chuyên, được nhiều bạn học chọn theo chuyên từ sớm. Còn với Thảo, từ cuối lớp 8 cô học trò này mới có ý định thi vào lớp chuyên Sinh với một lý do bất ngờ. “Ban đầu em học kém nhất môn Sinh. Điểm các bài kiểm tra chỉ tầm 6, 7 điểm. Vì thế, em quyết tâm phải chinh phục được môn học này, vượt qua giới hạn của bản thân. Khi tập trung học tập, đọc nhiều về môn học, em càng thấy môn Sinh thú vị hơn”, cô học trò chia sẻ về lý do đến với môn Sinh học.

Phương Thảo trong một giờ học ngoại khoá cùng các bạn

Cuối năm học lớp 8, em thi đỗ vào lớp chuyên Sinh và trải qua nhiều kỳ thi để lọt vào đội tuyển học sinh giỏi cấp Trường, cấp Quận và đi thi cấp Thành phố. Bắt đầu muộn hơn các bạn, Thảo miệt mài học tập để bổ sung phần kiến thức còn thiếu. Giờ nghỉ trưa, thay vì thư giãn, hay chợp mắt để lấy lại năng lượng cho giờ học buổi chiều, thì Thảo xuống thư viện của trường để ôn tập, bổ sung kiến thức. Thậm chí, Phương Thảo chủ động xin cô giáo vào học cùng các em lớp dưới mỗi tuần 1-2 buổi để được học thêm những phần kiến thức mình còn thiếu.



Nỗ lực học tập, chỉ sau mấy tháng học, vào cuối tháng 10 năm 2023, Thảo đạt được Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quận Cầu Giấy. Tiếp tục với kỳ thi cấp Thành phố, cô học trò đạt giải Nhất và cũng là người giành vị trí thủ khoa môn Sinh học của kỳ thi này.

Chia sẻ bí quyết chinh phục môn Sinh, Phương Thảo bật mí: “Nhiều bạn cho rằng Sinh học có nhiều lý thuyết cần học thuộc, nhưng em hiểu ra rằng, kỹ năng thực hành, áp dụng trong môn Sinh học cũng rất quan trọng để giải được các đề bài hóc búa. Điều quan trọng nhất là có hứng thú, đam mê với môn học thì em sẽ dành nhiều sự tập trung và thời gian để tìm hiểu”.

Điều quan trọng nhất để học tốt là hứng thú và sự tập trung

Sau khi các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 kết thúc, sau Tết Nguyên đán vừa qua, Phương Thảo mới quay trở về chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Tháng 2, 3 năm 2024, Thảo bắt đầu tìm kiếm các lớp học thêm để bổ sung kiến thức, đặc biệt là môn Văn, khoảng 1 -2 buổi/tuần để bổ sung các kiến thức đã bị hổng trong khi ôn thi học sinh giỏi.

Theo Phương Thảo, sự hứng thú và tập trung với việc học là yếu tố tiên quyết để giúp em có được kết quả ngày hôm nay. Em tự đánh giá bản thân không quá vất vả với việc học tập. Các kiến thức trong sách giáo khoa em nắm vững và luôn kết hợp việc ôn tập kiểm tra kiến thức của mình trong việc sinh hoạt, giải trí hàng ngày như trò chuyện, thảo luận với các bạn…Học thêm rất ít, không cày ngày cày đêm để ôn bài, luyện bộ đề nhưng với kiến thức cơ bản vững chắc, Thảo rất tự tin trước các kỳ thi.

Phương Thảo chụp ảnh cùng cô Kim Ngân -cô giáo chủ nhiệm lớp 9C4, cũng là cô giáo phụ trách môn Sinh học ở trường của em

Sau khi nhận được kết quả đạt giải nhất môn Sinh học trong kỳ thi Học sinh giỏi thành phố Hà Nội, Thảo đã được trường Archimedes trao tặng học bổng cho cấp học THPT, đồng thời có cơ hội xét tuyển thẳng vào trường Chuyên Khoa học tự nhiên.

Tháng 5/2024, gia đình em đã vỡ òa niềm vui khi nhận được thông báo kết quả đỗ lớp chuyên Sinh tại trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, cô học trò này vẫn tiếp tục đăng ký kỳ thi tuyển sinh vào các trường Chuyên top đầu tại Hà Nội với mong muốn tăng cơ hội lựa chọn trường cấp 3 phù hợp, và, như em nói, muốn “ thử sức mình đến đâu”. Ngoài đăng ký dự thi lớp chuyên Sinh ở trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường Chuyên ĐH Sư Phạm, cô học trò còn đăng ký dự thi lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Em chia sẻ muốn thử sức mình ở môn Tiếng Anh dù suốt 4 năm học THCS em không hề đi học thêm hay ôn luyện đề. “Cả lớp 7 lên 8 và 8 lên 9 em đều đỗ vào lớp chuyên Anh của Trường nên khá tự tin với kiến thức môn tiếng Anh của mình. Hàng ngày, em cũng dùng tiếng Anh để giao tiếp, nói chuyện với các bạn học, đọc tài liệu các môn học, đặc biệt là tài liệu Sinh học bằng tiếng Anh nên em có thêm tự tin đi thi”, Phương Thảo nói. Kết quả là em đỗ lớp Chuyên Anh của trường THPT chuyên Ngoại ngữ với số điểm 27,04 (thừa hơn 2 điểm so với điểm chuẩn).

Đăng ký dự thi thêm 3 trường chuyên với 2 môn Sinh học và tiếng Anh, nhưng Thảo không cảm thấy áp lực học tập nhiều. “Em phân bố thời gian học tập và nghỉ ngơi, giải trí xen kẽ để đầu óc được thoải mái hơn. Em thường tranh thủ làm bài tập ngay sau tiết học trên lớp, buổi tối dành thêm 2-3 giờ tự học để củng cố kiến thức. Khi có mục tiêu rõ ràng và tập trung cao độ thì việc học không còn quá áp lực nữa”, Phương Thảo chia sẻ về hành trình học tập của mình.

Nói về thành tích học tập của Phương Thảo, cô Nguyễn Thị Kim Ngân, giáo viên chủ nhiệm và là cô giáo đã đồng hành cùng Thảo ở môn Sinh học trong những năm học cấp 2 cho biết, thầy cô và gia đình đều rất tự hào về con. Thực tế thì con có được kết quả như hôm nay bởi tinh thần tự giác, luôn trau dồi nâng cao kiến thức, kĩ năng học tập, cố gắng và quyết đoán với các mục tiêu của mình. Đặc biệt, con nhận thức rõ vị trí của mình ở thời điểm hiện tại để đặt ra những mục tiêu phù hợp và đặt ra những kế hoạch cụ thể để chinh phục mục tiêu của mình.

Bố mẹ tôn trọng mọi lựa chọn và quyết định của con

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều bận rộn, Phương Thảo hầu như tự chủ động trong việc học tập của mình. Bố mẹ là người hỗ trợ, đồng hành cùng em trong hành trình chinh phục các mục tiêu.

Chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ của Phương Thảo chia sẻ: “Trong gia đình, bố mẹ luôn dành ưu tiên nhất cho con. Thực tế bố mẹ cũng không giúp được con gì nhiều mà chỉ đưa đón con đi học và chăm sóc sức khoẻ, ăn uống cho con thôi. Mình thường nói với con rằng, bố mẹ đi làm có nhiệm vụ của bố mẹ, các con học hành thì làm tốt nhiệm vụ của mình. Nếu ai cũng làm tốt việc của mình thì đó là thành công. Vì thế, mọi việc liên quan đến học tập của con đều do bạn ấy quyết định. Các mục tiêu học tập cũng hoàn toàn do con tự đặt ra và chinh phục. Thậm chí, việc chọn chỗ học, chọn hướng học tập cũng là do con tự chủ động tìm hiểu và đề xuất, mẹ chỉ “nghe theo" thôi.

Phương Thảo và mẹ tại một sự kiện của trường Archimedes hồi cuối năm học vừa qua.

Phương Thảo cũng đã có điểm xét tuyển vào các trường công lập ở kỳ thi vừa qua với điểm số khá “ổn" theo như em chia sẻ, đạt 45,75/50 điểm (Toán 9, Văn 9, Tiếng Anh 9,75).



“Em thích tất cả các trường đã thi và đỗ nhưng quyết định cuối cùng là trường chuyên Hà Nội – Amsterdam. Em sẽ tiếp tục học tập với đam mê môn Sinh học và chinh phục thêm những mục tiêu mới. Hành trình học tập phía trước còn nhiều thử thách, nhưng em sẽ cố gắng”, Phương Thảo chia sẻ.