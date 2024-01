Quả me là một siêu thực phẩm thường được người Việt sử dụng trong nấu ăn. Nhiều năm gần đây, loại quả này còn được nhiều gia đình chế biến thành mứt và trở thành một món ngon phổ biến trong ngày Tết.

Loại trái cây chua ngọt này không chỉ có hương vị ấn tượng mà còn chứa vitamin C, vitamin B, canxi, sắt, kali, mangan và chất xơ…. mang lại nhiều lợi ích và phòng ngừa một số vấn đề về sức khỏe.

1. Kiểm soát đường huyết

Me có chỉ số GI là 23, là loại quả mà những người bị tiểu đường có thể ăn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất alpha-amylase từ quả me có tác dụng ngừa hấp thu carbohydrate - chất gây biến động lượng đường trong máu. Do đó, ăn me giúp đưa mức đường huyết trong tầm kiểm soát và hỗ trợ kiểm soát được bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, trái me còn giúp chữa lành những tổn thương ở mô tuyến tụy, tình trạng thường gặp ở những người mắc bệnh tiểu đường. Hạt của trái me cũng có thể làm giảm lượng glucose trong máu. Vậy nên những ai bị tiểu đường có thể uống nước hạt me để cải thiện bệnh.

Tuy nhiên, với những loại me đã qua chế biến thường được sử dụng trong dịp Tết, mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân bị tiểu đường nên tránh ăn hoặc tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

2. Phòng ngừa thiếu máu

Trái me chứa một lượng chất sắt rất dồi dào. Lượng sắt này dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, kích thích khả năng tạo tế bào máu, hỗ trợ máu được lưu thông tốt hơn, giúp cho cơ bắp và các cơ quan của cơ thể hoạt động ổn định và ngăn chặn tình trạng thiếu máu.

Bổ sung loại quả này vào thực đơn mỗi ngày cũng giúp bạn tránh được các triệu chứng thiếu máu như mệt mỏi, đau đầu, các vấn đề về dạ dày và suy nhược. Phụ nữ mang thai nằm trong nhóm nguy cơ bị thiếu máu cũng nên bổ sung trái me vào khẩu phần ăn uống.

Không chỉ giúp cơ thể “bơm máu”, quả me chính là một nhà máy lọc máu. Theo đó, loại quả này có nhiều khoáng chất thiết yếu, chất xơ và vitamin C, nhờ đó nó có thể thanh lọc máu hiệu quả.

3. Ngăn ngừa ung thư

Các nhà khoa học khuyến nghị một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư. Theo đó, me là loại quả chứa một lượng chất chống oxy hóa dồi dào.

Chất chống oxy hóa và axit tartaric trong loại quả này có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Bên cạnh đó, quả me còn rất giàu chất phytochemical, bao gồm cả beta-carotene nên được xem là rất hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư.

4. Tăng sự chắc khỏe cho xương khớp

Ngoài tác dụng ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, bệnh tiểu đường và ung thư thì trái me còn có tác dụng tăng sự chắc khỏe cho xương khớp.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bên cạnh canxi thì kali và magie trong loại quả này cũng rất cần thiết cho quá trình tăng cường mật độ xương khớp, đảm bảo độ chắc khỏe cho bộ xương. Tất cả những khoáng chất này đều cần thiết cho sự phát triển của xương khớp.

5. Cải thiện tiêu hóa

Trái me được xem như một phương thuốc nhuận tràng tự nhiên do chứa hàm lượng axit tartaric và chất xơ cao. Lượng chất xơ như pectin và tannin sẽ giúp cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đồng thời, ăn loại quả này này cũng kích thích hoạt động của túi mật, có tác dụng thúc đẩy quá trình hòa tan và tiêu hóa thực phẩm trong cơ thể.

6. Tăng cường hệ miễn dịch

Me giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa nên có tác dụng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể và ngăn ngừa nhiễm trùng. Theo kết quả của một số nghiên cứu, loại quả này có tác dụng khử trùng và kháng khuẩn, giúp cơ thể ngăn chặn ký sinh trùng và loại bỏ các sinh vật có hại.

Mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe là vậy nhưng chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều me. Đặc biệt là những người huyết áp thấp, người đang uống một số loại thuốc và chuẩn bị phẫu thuật.

Theo đó, loại quả này còn được chứng minh là có khả năng làm giảm chỉ số huyết áp. Vì thế nếu đang bị huyết áp thấp thì bạn không nên ăn quá nhiều me hoặc nên tham khảo qua ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Bên cạnh đó, một số thành phần dưỡng chất trong me có thể tương tác với thuốc khi ăn vào, ví dụ như thuốc aspirin. Do đó nếu đang dùng loại thuốc này thì bạn không nên ăn me. Đặc biệt với những người sắp phẫu thuật, nên dừng ăn me trước đó ít nhất khoảng 2 tuần để tránh tình trạng khó đông máu.

