1 loại rau đắng tự nhiên, được CDC đánh giá là “rau tốt nhất thế giới”: Là “thuốc” ngừa ung thư, quen với người Việt

Trong các loại rau, cải xoong thường được ưa chuộng, có mặt ở bữa ăn của nhiều gia đình. Dù nhiều người thường xuyên sử dụng nhưng lại không rõ các tác dụng to lớn mà cải xoong mang đến cho sức khỏe. Loại rau này mới được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá là “rau tốt nhất thế giới” vì loạt tác dụng to lớn của chúng.

Cụ thể, CDC Mỹ đã xếp cải xoong ở vị trí đầu tiên trong danh sách 41 loại rau, trái cây giàu dinh dưỡng nhất. Bên cạnh đó, nó còn là loại thực phẩm được dùng trong y tế ở châu Á, châu Âu nhiều năm nay. Từ xa xưa, người ta nghĩ rằng cải xoong là 1 loại cây dại, cho tới khi thực phẩm này được chứng minh về hàm lượng dinh dưỡng và tác dụng với sức khỏe.

Cải xoong được CDC tôn vinh vì nhiều lợi ích. Ảnh minh họa: Internet

“Loại rau tốt nhất thế giới” này có vị đắng và cay tự nhiên, hơi nồng, tính mát, giúp giải nhiệt, thanh huyết. Bên cạnh đó, nó còn được ưa chuộng vì mang những tác dụng to lớn dưới đây.

1. Ngăn ngừa bệnh ung thư

Trong cải xoong có chứa các dưỡng chất tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư. Khi cơ thể bổ sung loại rau này, các khối u sẽ bị ngăn chặn sự phát triển đồng thời bảo vệ các tế bào khỏe mạnh. Theo công bố ở tạp chí The British Journal of Nutrition (Anh), nếu chúng ta ăn khoảng 100g rau cải xoong mỗi ngày thì có thể ngừa nguy cơ bị ung thư vú cũng như 1 số bệnh ung thư khác. Đặc biệt, trong cải xoong còn có hàm lượng vitamin C cao giúp tác dụng chống ung thư tăng lên.

2. Điều hòa huyết áp

Không ít người lớn tuổi mắc các bệnh liên quan đến huyết áp, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt. Để huyết áp bình ổn, không cao quá cũng không thấp quá bạn nên chú ý tới lối sống khoa học, lành mạnh. Trong đó, theo nhiều nghiên cứu, hàm lượng lutein và zeaxanthin có trong rau cải xoong cũng có khả năng điều hòa huyết áp, giúp sức khỏe con người ổn định hơn.

3. Chống loãng xương

Một trong những tác dụng đặc biệt của rau cải xoong là chống loãng xương. Đây là vấn đề nan giải ở người già nhưng có thể cải thiện được phần nào nếu như biết bổ sung các dưỡng chất tốt vào cơ thể.

Trong cải xoong, canxi, magie, kali và phốt pho đều là những khoáng chất tốt cho xương. Không chỉ vậy, vitamin K, kali trong loại thực phẩm này cũng làm mô xương khỏe mạnh hơn, giảm bớt áp lực và ảnh hưởng của tuổi tác.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Chúng ta không thể không kể đến tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch của rau cải xoong. Nhờ carotenoids cao có trong rau cải xoong, chúng ta sẽ giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và các bệnh về tim mạch. Với các tác dụng ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm, rau cải xoong xứng đáng với tên gọi “rau tốt nhất thế giới”.

Loại rau này được bán đầy chợ Việt, có thể chế biến nhiều cách khác nhau. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi chế biến rau cải xoong, chúng ta không nên nấu quá kỹ vì sẽ làm mất đi hàm lượng vitamin. Bên cạnh đó, các gia đình nên chế biến rau cải xoong chứ không nên ăn sống vì đây là rau thủy sinh, thường là nơi sinh sống của các loại ký sinh trùng.

Ở Việt Nam, loại rau này được sử dụng phổ biến, hợp nhất là xào, nấu canh… Ở nhiều khu chợ, cải xoong được bán với giá khá mềm nên càng được nhiều người trưng dụng.