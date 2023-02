1 loại rau người Nhật hay trồng trong vườn để ăn vì giúp ngừa lão hóa và chống ung thư

Theo nhiều thống kê và khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện nay người Nhật đang có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới trong 20 năm liên tiếp. Cụ thể tuổi của nam giới là 80,5 và nữ giới là 86,8 tuổi. Vậy làm thế nào mà họ đạt đến một con số tuổi thọ đáng ngưỡng mộ như thế, liệu có bí quyết gì đằng sau?

Hầu như các chuyên gia dinh dưỡng trên thế giới đều đồng ý rằng, sở dĩ người Nhật sống thọ như vậy là do chế độ ăn uống khoa học. Họ ăn ít thịt nhiều rau, luôn cân bằng giữa rau củ và các món khác trong mâm cơm. Một trong số những loại rau họ thích chính là bí đỏ, hay còn gọi bằng bí ngô.

Bí đỏ là một trong những thực phẩm mà người Nhật yêu thích.

Lợi ích của bí đỏ là gì mà người Nhật hay ăn?

Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc trong mỗi bữa cơm của mọi gia đình. Về ngoại hình thì bí đỏ được nhiều người nghĩ là trái cây, nhưng các chuyên gia cho biết, nếu xét theo mặt dinh dưỡng thì chúng là một loại rau chính hiệu. Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, bí đỏ còn sở hữu nhiều công dụng với sức khỏe.

Trong Đông y, bí đỏ mang tính ôn, có vị ngọt giúp kiện tỳ, ích khí, chỉ thống sát trùng. Những người đang bị tỳ vị hư nhược, ăn kém chậm tiêu, đầy trướng bụng, đau bụng, mỏi mệt, mắc ký sinh trùng đường ruột như các loại giun sán… nên sử dụng bí đỏ nhiều hơn để cải thiện tình hình. Có thể hầm và ép nước uống.

Nhận thấy vai trò và hàm lượng dinh dưỡng lớn mà bí đỏ mang đến cho sức khỏe, Người Nhật đã chủ động trồng loại cây này tại vườn nhà của mình. Các vùng nông thôn Nhật Bản đã trồng nhiều bí đỏ để cung cấp không chỉ thị trường Nhật Bản, mà còn xuất khẩu ra nhiều nước được ưa chuộng và đánh giá cao hiện nay.

Bí đỏ được nhiều chuyên gia đánh giá là tốt cho sức khỏe.

Theo Kathleen M. Zelman – giám đốc tại Viện Y tế Ochsner (Mỹ), bí đỏ còn sở hữu nhiều công dụng tuyệt vời như sau:

- Giảm nguy cơ ung thư

Trong bí ngô chứa nhiều carotenoids – một hợp chất hoạt động như chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa các thành phần như vitamin, khoáng chất trong bí đỏ cũng tạo ra rào cản tự nhiên cho cơ thể để chống lại các tế bào ác tính.

- Làm đẹp da, trì hoãn lão hóa

Chuyên gia Kathleen khẳng định, loại thực phẩm này rất giàu vitamin C có khả năng kích thích cơ thể tổng hợp và sản sinh collagen – một loại protein giữ cho làn da luôn căng mịn và chống lại quá trình lão hóa. Ngoài ra, vitamin C cũng hoạt động độc lập để chống lại các gốc tự do gây hại cho làn da.

Vitamin C trong bí đỏ có thể kích thích sản sinh collagen giúp đẹp da.

- Giúp giảm cân

Bí đỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại chứa không quá nhiều calo, còn giàu chất xơ nên rất phù hợp để ăn kiêng giảm cân. Kathleen cho hay, ăn bí đỏ sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu, lại còn thúc đẩy tiêu hóa nhưng lại ức chế cơn thèm ăn. Hàm lượng chất béo của bí đỏ cũng rất thấp nên sẽ không lo béo phì.

- Giúp mắt sáng, cải thiện thị lực

Càng lớn tuổi, ai cũng nên ăn nhiều bí đỏ vì chúng giàu beta-carotene – một chất khi đi vào cơ thể sẽ tự chuyển hóa thành vitamin A. Đây là chất dinh dưỡng mà mắt rất cần, giúp duy trì và phát triển thể lực, ngăn ngừa tổn hại các dây thần kinh ở mắt. Bí đỏ cũng giàu lutein và zeaxanthin, hai hợp chất có khả năng ngăn ngừa bệnh về mắt.

- Tốt cho não bộ

Bí đỏ rất giàu axit glutamine có khả năng tăng cường hoạt động của não bộ, cải thiện trí nhớ và độ tập trung. Với phụ nữ mang thai nói riêng, hãy thêm bí đỏ vào bữa cơm vì chúng sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất, giúp nâng cao và phát triển não bộ cho thai nhi.

Bí đỏ tốt cho não bộ, đặc biệt là thai nhi nếu phụ nữ mang thai chăm ăn.

Lưu ý khi ăn bí đỏ

Bí đỏ là món ăn luôn xuất hiện trong mâm cơm của người Nhật, thậm chí còn được họ xếp vào danh sách những món ăn giúp trường thọ. Tuy nhiên không phải vì thế mà muốn ăn bí đỏ thế nào cũng được. Chuyên gia Kathleen cho biết, sau đây là một số lưu ý bạn nên nhớ khi sử dụng loại thực phẩm này.

Theo đó, không nên ăn nhiều bí đó cùng một lúc vì lượng chất xơ cao sẽ gây đầy bụng và rối loạn tiêu hóa, chỉ nên ăn khoảng 2-3 bữa/tuần. Những người có cơ địa dị ứng nếu thấy khó chịu khi ăn bí đỏ thì hãy ngưng ngay, khi xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng… thì phải đến các cơ sở y tế thăm khám.

Thêm vào đó, bạn cũng không nên ăn bí đỏ già hoặc bí để lâu ngày. Bởi khi để lâu thì hàm lượng đường trong bí sẽ tăng mạnh, cộng thêm bí biến chất và lên men sẽ tạo ra các thành phần độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe. Những người đang mắc các bệnh về tiêu hóa, khó tiêu cũng nên tránh ăn đến khi lành bệnh.

Nguồn: Healthline, Webmd