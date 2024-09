1 loại thịt bổ dưỡng là bí quyết giúp 2 mỹ nhân Sex and the City U70, U60 vẫn trẻ lâu, gợi cảm: Việt Nam có nhiều

Bộ phim “Sex and the City” của đài HBO từng tạo nên cơn sốt và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ cho lối sống của phụ nữ trên toàn thế giới kể từ khi lên sóng vào năm 1998. Bộ phim đã đưa dàn diễn viên chính Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis và Cynthia Nixon trở thành siêu sao được săn đón.

Vẻ đẹp “không tuổi” của các nữ diễn viên vẫn luôn được nhiều cô gái ngưỡng mộ, học hỏi bí quyết, đặc biệt là với “mỹ nhân táo bạo nhất Sex and the City” Kim Cattrall (68 tuổi) và “mỹ nhân đẹp nhất Sex and the City” Kristin Davis (59 tuổi). Đáng chú ý, 2 người đẹp này có 1 điểm chung trong bí quyết giữ gìn nhan sắc, đó là chăm ăn cá hồi.

2 mỹ nhân Kim Cattrall và Kristin Davis

Kim Cattrall yêu thích chế độ ăn Perricone tập trung vào việc giảm tình trạng viêm của cơ thể, từ đó làm chậm quá trình lão hoá. Chế độ ăn Perricone bao gồm các thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hoá, chất chống viêm và chất béo tốt omega 3: quả mọng, cá hồi, dầu ô liu, rau xanh lá như rau chân vịt và cải kale, trứng, ức gà, sữa chua, trà xanh… Trong khi đó, Kristin Davis tiết lộ cô ăn rất nhiều thịt gà, cà hồi, trứng và salad mỗi ngày.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe khi thường xuyên ăn cá hồi:

Cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất

Cá hồi chứa nhiều vitamin B12, cần thiết cho chức năng thần kinh và hình thành tế bào hồng cầu. Một số khoáng chất quan trọng cũng có trong cá hồi như iot, kali, selen giúp hỗ trợ chức năng tuyến giáp, điều hòa huyết áp và chống lại tổn thương do các gốc tự do.

Tốt cho tim mạch

Cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3, một loại chất béo không bão hòa đa thiết yếu vì cơ thể không thể tự tạo ra. Trong 100g cá hồi nấu chín có thể chứa đến 14,6g chất béo, cơ lợi cho sức khỏe tim mạch, duy trì sự cân bằng của da, khớp, nội tiết tố.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn ít nhất 2 khẩu phần cá béo như cá hồi mỗi tuần bởi lượng omega 3 dồi dào trong loại cá này có có tác dụng làm giảm huyết áp và giảm mức cholesterol trong cơ thể. Axit béo omega-3 và kali trong cá hồi có thể giảm mức cholesterol, duy trì huyết áp, giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ, loạn nhịp tim

Nuôi dưỡng làn da và mái tóc, chống lão hóa

Các axit béo omega-3 trong cá hồi hỗ trợ sức khỏe da đầu và giúp tóc bóng mượt, duy trì độ đàn hồi của làn da, giảm các dấu hiệu lão hóa. Thiếu omega-3 có thể dẫn đến da, tóc xỉn màu, không đủ độ ẩm.

Chất chống oxy hóa trong cá hồi có lợi cho sức khỏe làn da, bảo vệ da chống lại tia UV có hại và các gốc tự do, theo một bài đánh giá năm 2018 trên tạp chí y khoa Nutrients.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Cá hồi là nguồn cung cấp vitamin D và canxi, protein rất quan trọng để duy trì sức khỏe xương, ngăn ngừa mất cơ và giúp cơ thể phục hồi nhanh. Vitamin D trong cá hồi hỗ trợ quá trình chuyển hóa canxi và phốt pho. Theo một nghiên cứu năm 2013, phụ nữ mãn kinh có lượng vitamin D trong máu thấp có nguy cơ bị mất xương và gãy xương cao hơn so với những người có đủ lượng vitamin D trong huyết thanh.

Tốt cho não bộ

Các omega-3 có trong cá hồi – đặc biệt là DHA đóng một vai trò lớn trong sự phát triển trí não, tăng cường chức năng nhận thức. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ omega-3 từ hải sản, trong đó có cá hồi có thể làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và tự kỷ.

Hỗ trợ giảm cân

Cá hồi rất giàu chất béo và protein lành mạnh, có thể giúp bạn cảm thấy no lâu và giảm lượng thực phẩm nạp vào cơ thể, ngăn ngừa béo phì. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cả protein và chất béo đều làm giảm mức độ ghrelin, loại hormone kích thích cơn đói, hiệu quả hơn so với tinh bột. Chế độ ăn giàu protein có thể làm tăng lượng calo cơ thể đốt cháy sau khi ăn.