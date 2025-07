1 ngành học dự kiến thiếu gần 700.000 nhân sự trong vài năm tới, thị trường liên tục tuyển dụng, thu nhập lên tới 40 triệu/tháng

Ngày 11/4, tại Hội thảo "An ninh mạng trong giai đoạn mới - Hợp lực bảo vệ không gian số", ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển và hợp tác quốc tế cho biết, Việt Nam dự kiến thiếu hụt hơn 700.000 nhân sự chuyên trách về an ninh mạng trong thời gian tới . Theo khảo sát của NCA, hơn 20% cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có nhân sự chuyên trách về an ninh mạng và 35,56% đơn vị không có đủ nhân sự theo nhu cầu.

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng cả về quy mô, mức độ tinh vi và phức tạp, đặt ra thách thức lớn đối với năng lực phòng thủ số của các tổ chức.

Theo đó, chỉ riêng trong năm 2024, doanh thu từ tội phạm mạng trên toàn cầu đã chạm mốc 4.500 tỷ USD mỗi năm - tương đương với quy mô nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Tại Việt Nam, các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) đã gây thiệt hại ước tính khoảng 11 triệu USD, trong khi lừa đảo trực tuyến khiến nền kinh tế gánh tổn thất lên tới 18,9 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, hơn 14,5 triệu tài khoản cá nhân đã bị rò rỉ thông tin.

Tội phạm mạng ngày càng hoạt động tinh vi và có tổ chức hơn, tận dụng công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake và các hình thức giả mạo tinh xảo để tấn công trên diện rộng.

Các chuyên gia dự báo đến năm 2025, an ninh mạng sẽ tiếp tục là thách thức toàn cầu với nhiều hình thái tấn công tinh vi hơn. Trong đó, tội phạm mạng được dự đoán sẽ khai thác tối đa sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để tạo ra các nội dung giả mạo như giọng nói, video (deepfake) nhằm mục đích lừa đảo hoặc xâm phạm hệ thống. Các thiết bị IoT và nền tảng blockchain cũng sẽ trở thành mục tiêu chính do những lỗ hổng bảo mật vẫn còn tồn tại.

 Ngành An ninh mạng là gì?

An ninh mạng (Cybersecurity) là lĩnh vực chuyên nghiên cứu, phát triển và triển khai các biện pháp bảo vệ hệ thống máy tính, mạng dữ liệu và chương trình máy tính khỏi tất cả các hình thức truy cập, thay đổi hoặc phá hoại không được phép. Nó bao gồm một loạt các nguyên tắc, thực hành, công nghệ và quy trình được thiết kế để bảo vệ mạng, thiết bị, chương trình và dữ liệu khỏi tấn công hoặc truy cập trái phép.

Các chuyên gia An ninh mạng không chỉ giúp bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của cá nhân, doanh nghiệp mà còn đóng góp vào việc bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn thông tin toàn cầu.

Mức lương ngành an ninh mạng

Theo khảo sát do trung tâm đào tạo kiến thức và kỹ năng thực chiến về An Toàn Thông Tin CyberJutsu thực hiện, tại một số doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam, mức lương trung bình của nhân sự an ninh mạng kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm dao động trong khoảng 15 - 40 triệu đồng/tháng, sinh viên mới ra trường lương trung bình 8 - 15 triệu đồng/tháng.

Với những kỹ sư giàu kinh nghiệm, nhà nghiên cứu tham gia các chương trình phát hiện lỗ hổng có thể đạt thu nhập hàng chục ngàn USD/tháng.

Ngành an ninh mạng được dự đoán sẽ là quán quân nhu cầu nhân lực trong 10 năm tới. Mỗi năm, Việt Nam thiếu hụt khoảng 1 triệu nhân lực. Kỹ sư an ninh mạng là vị trí mà mọi doanh nghiệp đều cần đến, các tập đoàn lớn sẵn sàng chi trả mức lương rất hậu hĩnh để bảo vệ dữ liệu và loại bỏ lỗ hổng trong bảo mật.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) thống kê, hiện có khoảng 50.000 người làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin. Trong khi đó, vào năm 2021, nhu cầu nhân lực ngành này cần đến khoảng 700.000 người.

Do đó, sinh viên khi theo học ngành An ninh mạng sẽ không phải lo lắng quá nhiều về cơ hội việc làm sau khi trường. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải có kiến thức vững vàng trong lĩnh vực này và đáp ứng đủ yêu cầu do nhà tuyển dụng đưa ra. 

Điểm chuẩn ngành An ninh mạng

Năm 2024, điểm chuẩn ngành An toàn thông tin tại các trường đại học có sự phân hóa rõ rệt tùy theo từng trường và phương thức xét tuyển, phản ánh mức độ cạnh tranh khác nhau giữa các nhóm trường, đồng thời cho thấy sức hút ổn định của ngành học này đối với đông đảo thí sinh.

Một số trường thuộc nhóm top đầu có mức điểm chuẩn cao, tiêu biểu như Đại học Kinh tế Quốc dân với 35,00 điểm (môn Toán nhân hệ số 2); Đại học Bách Khoa Hà Nội có mức điểm chuẩn 27,90; Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP. HCM với 26,77 điểm; Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở Hà Nội) 25,95 điểm và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) là 25,85 điểm.

Ngoài ra, nhóm trường có điểm chuẩn dao động từ 24,00 đến dưới 26,00 điểm có thể kể đến như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam), Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở TP. HCM), Đại học Kinh tế TP. HCM, Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Cần Thơ, với mức điểm chuẩn từ 23,75 đến 24,85 điểm...

Ở nhóm có điểm chuẩn dưới 24,00 điểm có các trường như Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên với 19,30 điểm; Đại học Duy Tân với 16,00 điểm…

Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh và mức điểm chuẩn trúng tuyển những năm gần đây của một số trường có đào tạo ngành An ninh mạng như: Đại học FPT, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện An ninh Nhân dân,....