1 nghề cực hot mà trường nào cũng cần, sẽ liên tục "khát nhân lực" trong 5 năm tới: Thu nhập dễ tới 35-50 triệu đồng/tháng

Đội ngũ giảng viên: Liên tục khát nhân lực chất lượng cao

Không chỉ tập trung đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ, nhiều trường đại học hiện nay đang hướng trọng tâm vào chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên – yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng đào tạo. Các trường đẩy mạnh thu hút giảng viên có trình độ cao, đặc biệt là những người được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đồng thời tạo môi trường khuyến khích nghiên cứu khoa học để nâng cao năng lực chuyên môn và đóng góp tri thức mới cho xã hội.

Theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đến năm 2030, giáo dục đại học Việt Nam phải đạt được bước chuyển căn bản về chất lượng, hội nhập sâu rộng với quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi các trường không chỉ đổi mới chương trình đào tạo, mà còn cần một đội ngũ giảng viên đủ mạnh về chuyên môn, ngoại ngữ, năng lực nghiên cứu và khả năng thích ứng với xu hướng giáo dục toàn cầu.

Hai thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy vậy, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc được đào tạo từ các nền giáo dục tiên tiến vẫn còn thấp so với khu vực.

Ở nhiều trường, đặc biệt là các trường vùng, tình trạng thiếu giảng viên vẫn diễn ra phổ biến, buộc giảng viên hiện có phải dạy nhiều lớp, gánh nặng lịch giảng và vẫn phải đảm bảo nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên, phục vụ cộng đồng.

Thực tế này cho thấy, để nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam, cần có chính sách mạnh mẽ và dài hạn trong việc thu hút, đãi ngộ và phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao – những người giữ vai trò then chốt trong việc hình thành nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Thu nhập tăng mạnh, tiến sĩ có thể nhận gần 100 triệu đồng/tháng

Thực tế, để phát triển đội ngũ giảng viên giỏi, nhiều trường mạnh tay chi thưởng, tung ra nhiều chính sách hấp dẫn. Các thông tin tuyển dụng cũng được đăng tải trực tuyến, công khai và minh bạch cả về công việc, đãi ngộ và mức thu nhập dự kiến.

Mức thu nhập trung bình 15 triệu đồng/tháng, cao nhất có thể lên tới 50 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính và thu nhập năm học 2024–2025 mà trường Đại học Công Thương TP.HCM vừa công bố, mức thu nhập bình quân của cán bộ, giảng viên và người lao động tại đây đạt 32,5 triệu đồng/tháng. Đây là con số nằm trong nhóm cao nhất hệ thống đại học công lập hiện nay.

Thống kê của nhà trường cho thấy, thu nhập bình quân của giảng viên liên tục tăng qua từng năm, thể hiện nỗ lực cải thiện đời sống và chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhân sự. Nếu như năm 2015, thu nhập trung bình mới ở mức 13,9 triệu đồng/tháng, thì đến năm 2024 con số này đã tăng lên 29,4 triệu đồng, và dự kiến đạt 32,5 triệu đồng trong năm 2025.

Đặc biệt, để thu hút và giữ chân giảng viên trình độ cao, từ ngày 1/9/2025, nhà trường áp dụng chính sách đảm bảo thu nhập tối thiểu 40 triệu đồng/tháng cho giảng viên có học vị tiến sĩ. Trong trường hợp thu nhập thực tế thấp hơn mức này, nhà trường sẽ nhân hệ số bù, giúp giảng viên tiến sĩ có thể đạt mức thu nhập thực nhận lên tới gần 100 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí, khối lượng công việc và kết quả nghiên cứu khoa học.

Ở trường Đại học Kinh tế - Luật, thu nhập trung bình (theo đề án thu nhập mới của trường) đối với tiến sĩ có kinh nghiệm trên 3 năm sẽ là 35 triệu đồng/tháng, phó giáo sư là 55 triệu đồng/tháng, giáo sư là 65 triệu đồng/tháng.

Tại Trường Đại học Bách khoa, bên cạnh mức lương cơ bản theo quy định nhà nước và thâm niên làm việc, giảng viên còn được nhận khoản lương theo vị trí việc làm là 18 triệu đồng/người.

Hay tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, thu nhập trung bình của nhân sự có kinh nghiệm làm việc tại trường từ 3 năm trở lên là 45 triệu đồng/tháng với tiến sĩ; phó giáo sư là 55 triệu đồng/tháng.

Đây được xem là tín hiệu tích cực trong việc nâng cao giá trị nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên đại học, đồng thời góp phần giữ chân nhân tài và thu hút chuyên gia có trình độ cao từ trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam.

Điểm chuẩn Sư phạm tăng mạnh như minh chứng sức hút của cả ngành

Ngay sau khi các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, ngành sư phạm nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Là lĩnh vực chuyên đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, sư phạm không chỉ gắn liền với sự nghiệp “trồng người”, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực cho toàn xã hội.

Mùa tuyển sinh 2025 tiếp tục chứng kiến khối ngành sư phạm nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất, đặc biệt ở các ngành thuộc khối khoa học xã hội và tự nhiên. Điều này cho thấy sức hấp dẫn bền vững của nghề giáo, cũng như uy tín ngày càng được củng cố của các trường đào tạo sư phạm.

Tại Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý dẫn đầu toàn quốc với 29,84 điểm, trở thành mức chuẩn cao nhất của khối sư phạm năm nay. Con số này phản ánh xu hướng chọn ngành gắn với tổ hợp xã hội, nhất là trong bối cảnh giáo dục phổ thông đẩy mạnh chương trình dạy học tích hợp.

Ở Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Sư phạm Hóa học đạt 29,38 điểm, tiếp tục nằm trong nhóm ngành có chuẩn đầu vào cao nhất cả nước. Nhiều ngành khác cũng vượt mốc 28 điểm, khẳng định chất lượng đào tạo ổn định và danh tiếng lâu năm của trường.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ghi nhận ngành Sư phạm Lịch sử đạt 29,06 điểm, trong khi nhiều ngành khác đều ở mức trên 28 điểm. Thành tích này cho thấy sức hút mạnh mẽ của cơ sở đào tạo sư phạm truyền thống hàng đầu cả nước.

Việc điểm chuẩn sư phạm đồng loạt tăng cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn của giới trẻ về nghề giáo. Nếu trước đây, nhiều người chọn ngành này vì chính sách hỗ trợ học phí, thì hiện nay, quyết định ấy xuất phát từ mong muốn theo đuổi một nghề nghiệp ổn định, có định hướng rõ ràng và giá trị xã hội cao.

