1 nghệ sĩ trong Running Man được mừng cưới 180 triệu

Sáng 28/7, tờ Tenasia cho hay, Kim Jong Kook (Running Man) và MC quốc dân Yoo Jae Suk vừa cùng xuất hiện trên chương trình You Quiz On The Block của đài tvN và có những chia sẻ cởi mở về mối quan hệ thân thiết giữa 2 người họ. Từ đây, công chúng mới lần đầu biết được chuyện Kim Jong Kook đã nhận được số tiền mừng cưới cực lớn từ MC họ Yoo. Còn nhớ, sao nam họ Kim tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 5/9 năm ngoái.

Số tiền mừng của Yoo Jae Suk lớn tới mức khiến ngay chính chú rể Kim Jong Kook cũng phải sửng sốt, ngỡ ngàng. MC quốc dân nhớ lại lần gặp mặt Kim Jong Kook ngay sau đám cưới: “Sau khi đám cưới kết thúc, chúng tôi đã gặp nhau ở buổi ghi hình tiếp theo. Jong Kook lúc đó đã tới nói với tôi rằng ‘Sao anh lại mừng em nhiều thế? Chắc anh phát rồ rồi phải không?’ với vẻ ngạc nhiên”.

Nói tới đây, Yoo Jae Suk còn vui miệng kéo luôn đàn anh Ji Suk Jin vào cuộc: “Với tôi thì nói như trên. Còn với anh Suk Jin, Jong Kook chỉ nói ngắn gọn với anh ấy rằng ‘Cảm ơn anh vì đã đến dự hôn lễ của em’ lúc ở trong hậu trường”. MC quốc dân vừa dứt lời, Kim Jong Kook liền đáp lại 1 cách hài hước: “Thì anh Suk Jin không mừng nhiều như anh đâu”, khiến cả trường quay bật cười. Trên thực tế, màn đối đáp nói trên chỉ cho thấy Yoo Jae Suk - Ji Suk Jin - Kim Jong Kook có mối quan hệ vô cùng thân thiết chứ hoàn toàn không phải màn bóc phốt, cà khịa lẫn nhau trên sóng truyền hình.

Yoo Jae Suk mừng cưới Kim Jong Kook nhiều tới mức khiến đàn em không tin nổi vào mắt mình. Ảnh: Naver

Kim Jong Kook tổ chức hôn lễ kín như bưng hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Naver

Đám cưới Kim Jong Kook quy tụ dàn sao quyền lực gồm các nghệ sĩ chủ chốt của Running Man, V - Jungkook,... Ảnh: X

Trước đó vào cuối năm 2024, Yoo Jae Suk cũng từng khiến công chúng phải ngỡ ngàng trước sự giàu có cũng như độ chịu chi khi rapper Haha tiết lộ về số tiền mừng cưới khủng mà vợ chồng anh nhận được từ nam MC quốc dân.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Haha vào thời điểm đó, diễn viên hài Jeong Joon Ha (phim Gia Đình Là Số 1) cho biết anh mừng cưới đàn em thân thiết Jo Se Ho 2 triệu won (khoảng 36 triệu đồng). Ngay lập tức, Haha liền chọc ghẹo Jeong Joon Ha đi cưới đồng nghiệp quá ít. Nam rapper đồng thời tiết lộ cách đây 12 năm đã nhận được 10 triệu won (hơn 180 triệu đồng) tiền mừng cưới từ Yoo Jae Suk. Chia sẻ của Haha khiến Jeong Joon Ha vô cùng ngỡ ngàng và phải ngay lập tức “chữa cháy”: “Này cậu có biết Yoo Jae Suk kiếm được bao nhiêu tiền không hả? Tiền cát-xê của cậu ấy và tôi đúng kiểu ‘1 trời 1 vực’ đó”.

Cuộc trò chuyện của Haha và Jeong Joon Ha gây bàn tán xôn xao trên MXH. Theo cư dân mạng, số tiền Jeong Joon Ha mừng cưới Jo Se Ho không phải ít, vốn đã nhiều hơn gấp 4 lần so với mặt bằng chung. Theo Wikitree tìm hiểu, phong bì tối thiểu các nghệ sĩ Kbiz mừng cưới đồng nghiệp ở thời điểm đó rơi vào khoảng 500.000 won (9 triệu đồng), tùy vào mức độ thân thiết số tiền này có thể cao hơn. Trong khi đó, dân mạng xứ kim chi đều cho rằng tiền mừng cưới của Yoo Jae Suk ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại của showbiz.

Haha (giữa) chia sẻ với Jeong Joon Ha rằng anh đã nhận được 10 triệu won (hơn 180 triệu đồng) tiền mừng cưới từ Yoo Jae Suk trong hôn lễ vào năm 2012. Ảnh: Nate

Khán giả cho rằng số tiền mừng cưới của Yoo Jae Suk “quá đẳng cấp”. Ảnh: Naver

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như: Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng. Được biết, Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ won (gần 200 tỷ đồng).

Vào giữa năm 2023, Yoo Jae Suk gây choáng khi chi 3 tỷ Won (gần 56 tỷ đồng) để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con thuộc Kakao Entertainment. Antenna được thành lập bởi Yoo Hee Yeol và quản lý rất nhiều nghệ sĩ lớn như Yoo Jae Suk, Jung Jae Hyung, Lucid Fall, Kwon Jin Ah, Lee Jin Ah và Lee Mi Joo. Anh còn mua 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 11,6 tỷ won (216 tỷ đồng) và 8,2 tỷ won (hơn 160 tỷ đồng). Tất cả đều được Yoo Jae Suk trả bằng tiền mặt. Điều này thể hiện tiềm lực tài chính hùng hậu của nam MC đình đám nhất xứ Hàn.