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Mua vé xem Việt Nam đấu Singapore, Campuchia ở đâu?

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Mua vé xem Việt Nam đấu Singapore, Campuchia ở đâu?

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố phương thức mua vé 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Theo thông tin từ VFF, vé xem các trận đấu giữa Việt Nam và Singapore được bán tại quầy vé cổng chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội. Vé bán trong các khung giờ như sau: Từ 14h00 đến 16h30 (ngày 28/7); sáng từ 09h00 đến 11h30; chiều từ 13h45 đến 16h30 (ngày 29/7, 30/7); sáng từ 09h00 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 20h00 (ngày 31/7);

Ngày 30/7, VFF tăng cường điểm bán tại cổng chính SVĐQG Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội. Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.

Theo thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Singapore và Campuchia có 4 mệnh giá: 500.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé và 200.000 đồng vé. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026, trận đấu giữa Việt Nam gặp Campuchia diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8/2026 đều trên sân Mỹ Đình.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự…có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

Tối 24/7, đội tuyển Việt Nam không gặp bất kì khó khăn nào trong trận đấu với Timor Leste tại ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có được bàn mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 7 do công của Đỗ Hoàng Hên. Đội tuyển Việt Nam kết thúc hiệp một với cách biệt 5-0 khi Đình Bắc, Xuân Son và chính Hoàng Hên liên tiếp ghi bàn.

Trong hiệp 2, đối thủ Timor Leste thi đấu quyết liệt và tự tin hơn dù để thua đậm. Đội tuyển Việt Nam chỉ có thể ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công của Đình Bắc và Quang Hải. Nhờ đó, “các chiến binh sao vàng” kết thúc trận đấu với chiến thắng 7-0 thuyết phục, dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.

THEO MAI PHƯƠNG/VTC NEWS

VTC News

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