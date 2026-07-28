13 năm không gặp ông bố triệu phú, con gái Tom Cruise có cuộc sống hoàn toàn khác: Sở hữu tài sản riêng, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ

Hiện tại, con gái của tài tử Tom Cruise và nữ diễn viên Katie Holmes gần như tránh xa sự chú ý của truyền thông, tập trung cho việc học và tận hưởng những trải nghiệm của tuổi sinh viên.

Mối quan hệ xa cách với cha ruột triệu phú

Suri là con gái duy nhất của Tom Cruise và Katie Holmes, cặp đôi từng được xem là biểu tượng của Hollywood trước khi chia tay vào năm 2012. Sau cuộc ly hôn, cô chuyển đến New York sống cùng mẹ và gắn bó với thành phố này cho đến nay.

Mối quan hệ giữa Suri và cha ruột nhiều năm qua luôn thu hút sự tò mò của công chúng. Theo một số nguồn tin, hai cha con không còn gặp nhau kể từ năm 2013. Dẫu vậy, Tom Cruise vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận sau ly hôn.

Cụ thể, nam diễn viên từng chu cấp khoảng 400.000 USD mỗi năm cho con gái đến khi cô đủ 18 tuổi. Hiện anh tiếp tục thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc học đại học, bảo hiểm và chăm sóc y tế của Suri.

Lớn lên trong gia đình có cha mẹ đều là ngôi sao hạng A, Suri từng được báo chí quốc tế gọi là "em bé được săn đón nhất hành tinh". Mỗi lần xuất hiện cùng cha mẹ đều trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Tuy nhiên, khi trưởng thành, cô dần rời xa hào quang của gia đình để xây dựng cuộc sống riêng kín đáo và độc lập hơn.

Ngày 18/4, Suri chính thức bước sang tuổi 20. Theo tạp chí Hello!, cô hiện sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng). Dù con số này còn khá khiêm tốn nếu so với khối tài sản hàng trăm triệu USD của Tom Cruise, đây vẫn là nền tảng tài chính đáng kể đối với một sinh viên đại học.

Sống giản dị, tránh xa hào quang showbiz

Một trong những chi tiết từng gây chú ý là tại lễ tốt nghiệp trung học, Suri sử dụng tên "Suri Noelle" thay vì họ Cruise. Nhiều người cho rằng đây là cách cô thể hiện mong muốn xây dựng bản sắc cá nhân, tách khỏi cái bóng quá lớn của người cha nổi tiếng.

Hiện Suri đang theo học năm thứ hai tại Carnegie Mellon University, một trong những trường đại học danh tiếng của Mỹ. Cô lựa chọn chuyên ngành thiết kế, lĩnh vực giúp phát triển nhiều kỹ năng sáng tạo như thiết kế đồ họa, thời trang và nghệ thuật thị giác.

Dù lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Suri chưa bày tỏ ý định bước chân vào Hollywood. Thay vào đó, cô dành phần lớn thời gian cho việc học, tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trường và cộng tác với một số nhóm sân khấu tại New York.

Theo những người thân cận, cuộc sống của Suri hiện không khác nhiều so với các sinh viên cùng trang lứa. Cô thường gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động ngoại khóa và cũng từng trải qua những rung động đầu đời. Một trong những mối tình được truyền thông nhắc đến là với Toby Cohen, bạn học thời trung học. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay sau khi mỗi người theo học tại một thành phố khác nhau.

Luôn có mẹ âm thầm đồng hành

Trong hành trình trưởng thành của Suri, Katie Holmes được xem là người có ảnh hưởng lớn nhất. Nữ diễn viên luôn cố gắng nuôi dạy con gái theo hướng tự lập, tránh để cô bị bao bọc bởi sự nổi tiếng và điều kiện vật chất của gia đình.

Khi Suri bước vào đại học, Katie Holmes từng chia sẻ rằng bà rất hạnh phúc khi chứng kiến con gái bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời. Theo nữ diễn viên, tuổi trẻ là khoảng thời gian để khám phá bản thân và tích lũy những trải nghiệm quý giá, điều mà bà mong con gái có cơ hội tận hưởng trọn vẹn.

Katie Holmes cũng thừa nhận việc con gái rời nhà để nhập học khiến bà không khỏi xúc động. Tuy nhiên, bà tin rằng mỗi người đều cần có không gian để trưởng thành, và trách nhiệm của cha mẹ là trang bị cho con những hành trang cần thiết trước khi để con tự do bay cao trên con đường mình lựa chọn.

Suốt nhiều năm, ngôi sao Hollywood luôn cố gắng tạo cho Suri một cuộc sống gần với sự bình thường nhất có thể, tránh xa sự xa hoa và sức ép từ danh tiếng của gia đình. Theo Katie Holmes, điều quan trọng nhất không phải là sự nổi tiếng hay tài sản, mà là giúp con gái hình thành tính tự lập, hiểu rõ giá trị của bản thân và sống đúng với điều mình mong muốn.

Bạn bè thân thiết của Katie Holmes cũng nhiều lần nhận xét nữ diễn viên là một người mẹ tận tụy, luôn ưu tiên con gái và nỗ lực bảo vệ Suri khỏi sự săn đón của truyền thông. Chính cách nuôi dạy ấy đã giúp Suri có tuổi thơ và những năm tháng thanh xuân tương đối bình yên, dù lớn lên trong một trong những gia đình nổi tiếng nhất Hollywood.

Ở tuổi 20, Suri Cruise đang từng bước xây dựng con đường của riêng mình. Thay vì tận dụng danh tiếng của cha mẹ để bước vào làng giải trí, cô lựa chọn tập trung cho việc học, khám phá bản thân và tận hưởng cuộc sống như bao sinh viên khác. Đó cũng là lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ, bởi không phải con của các ngôi sao nổi tiếng nào cũng sẵn sàng rời xa ánh hào quang để tìm kiếm giá trị theo cách riêng.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)