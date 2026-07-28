2 đứa trẻ lấy thau nhựa làm đồ chơi hồi bé, giờ sống trong lâu đài ở phường An Khánh, đứng sau tài sản nghìn tỷ

Đó là chị em Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn - con của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên.

Trong một đoạn clip "tư liệu" thời thơ ấu được Hiếu Nguyễn đăng tải vào năm 2023 nhân dịp sinh nhật Tiên Nguyễn, 2 chị em khiến nhiều người thích thú với khoảnh khắc trẻ thơ hồn nhiên.

Khoảnh khắc hồi bé của Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn (Clip: Hiếu Nguyễn)

Thời điểm đó Hiếu Nguyễn vẫn chỉ là một cậu bé nhỏ xíu, còn chưa đứng vững. Thiếu gia được đặt ngồi trong một chiếc thau nhựa màu xanh, trong khi Tiên Nguyễn lớn hơn một chút, vừa đi vừa đẩy em từ phía sau. Cả hai đứa trẻ bụ bẫm, hiếu động tỏ ra vui thích với trò chơi của mình và cười nắc nẻ.

Bên cạnh sự đáng yêu của Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn, nhiều người cũng chú ý đến không gian trong căn phòng xuất hiện trong clip. Dù được ghi lại từ khoảng 20 năm trước, nội thất và các vật dụng trong nhà vẫn mang phong cách hiện đại, phần nào cho thấy cuộc sống đủ đầy của gia đình tỷ phú ngay từ thời điểm đó.

Hiện tại, Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn giờ đây đều đã trưởng thành, từ rich kid trở thành doanh nhân trẻ, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Đồng thời cuộc sống của cả hai cũng nhận của cả hai trong biệt thự - không gian sống được ví như “lâu đài” nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng nhận về nhiều sự chú ý.

Bên ngoài biệt thự (Ảnh: Viết Thanh)

Tiên Nguyễn thường chụp ảnh check-in ngay tại nhà

Trong số các con nhà tỷ phú, Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn thân thiết hơn khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau từ công việc đến những chuyến đi chơi, du lịch. Cả hai cũng rất hợp gu, hợp tính cách nên thường thoải mái chia sẻ với nhau mọi chuyện. Đó cũng là lý do mà 2 cặp đôi Tiên Nguyễn - Justin Cohen và Hiếu Nguyễn - Marie Trâm Anh thường có những khung hình chung nhưng hiếm khi được đăng tải công khai.

Hiện tại, Tiên Nguyễn đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của Tập đoàn IPPG, đồng thời là Tổng giám đốc DAFC, trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển nhiều thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cô còn là Giám đốc Quỹ Vì cộng đồng IPP, phụ trách các hoạt động trách nhiệm xã hội của tập đoàn.

Tiên Nguyễn

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Tiên Nguyễn còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là doanh nhân Justin Cohen. Cặp đôi kết hôn vào cuối năm 2025 sau nhiều năm hẹn hò kín đáo. Sau khi chính thức về chung một nhà, vợ chồng Tiên Nguyễn vẫn sống ở Việt Nam, giữ lời hứa với tỷ phú Johnathan mỗi tuần về nhà ăn cơm với ba mẹ 3 bữa.

Trên mạng xã hội, Tiên Nguyễn thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng, sánh đôi cả trong cuộc sống lẫn công việc. Gần nhất, cặp đôi đã về Canada thăm gia đình bạn bè và người thân của Justin Cohen.

Vợ chồng Tiên Nguyễn

Tiên Nguyễn mới về thăm quê chồng cách đây không lâu

Trong khi đó, Hiếu Nguyễn cũng sớm được gia đình định hướng theo con đường kinh doanh. Anh từng du học từ nhỏ và tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại London (Anh). Hiện nam thiếu gia giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách IPPTech, eDigi cùng các mảng công nghệ, AI, logistics, Air Cargo và các dự án Thành phố thông minh của IPPG.

Về đời tư, Hiếu Nguyễn có mối tình bền chặt với bạn gái Marie Trâm Anh. Cả hai đã đồng hành trong nhiều năm và thường xuyên xuất hiện cùng gia đình trong các dịp quan trọng hoặc những chuyến du lịch. Gần nhất, Trâm Anh và Hiếu Nguyễn chính là phù dâu và phù rể trong đám cưới Tiên Nguyễn - Justin Cohen.

Hiếu Nguyễn và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn (Ảnh: Viết Thanh)

2 cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau

(Ảnh: IGNV)

