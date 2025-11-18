Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 quốc gia “tức tưởi” vì đặc sản quốc hồn quốc túy bị đánh bại ngay trên sân nhà

18-11-2025 - 14:45 PM | Lifestyle

Không ngờ cái nôi của món ăn này lại bại trận trước đối thủ không ai nghĩ tới.

Mới đây, cuộc thi về làm bánh Tiramisu “The World Trophy of Professional Tiramisu 2025” được tổ chức tại Ý vừa khép lại với kết quả chung cuộc khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Đây là giải đấu dành cho những đầu bếp bánh chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, tranh tài để giành danh hiệu cao quý về món bánh tráng miệng được yêu thích nhất nước Ý - Tiramisu.

Tiramisu là món bánh nổi tiếng với lớp mascarpone béo mịn, bánh ladyfinger thấm đậm vị cà phê, kết hợp một chút bột cacao hoặc socola được rắc đều trên bề mặt. Vì là một món ăn xuất phát từ nước Ý nên nhiều người đã tưởng rằng người Ý sẽ dễ dàng giành được chiến thắng ngay trên sân nhà.

1 quốc gia “tức tưởi” vì đặc sản quốc hồn quốc túy bị đánh bại ngay trên sân nhà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra, một nữ đầu bếp người Nhật Bản Okada Aya đã đánh bại đầu bếp người Ý ngay trên đất Ý. Chiếc bánh tiramisu của vị đầu bếp này không chỉ ngon mà còn cực kỳ sáng tạo về hình thức: được tạo hình là một cây đàn piano, với các lớp mascarpone kết hợp với cherry đen và maraschino tinh tế, khiến ban giám khảo không khỏi trầm trồ.

1 quốc gia “tức tưởi” vì đặc sản quốc hồn quốc túy bị đánh bại ngay trên sân nhà- Ảnh 2.

Chiến thắng của Okada Aya nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao, với nhiều bình luận thích thú và một số người cũng không bất ngờ lắm về kết quả này:

- Tôi cứ tưởng Tiramisu là món Ý thôi, giờ nghe tên cũng thấy… Nhật Bản.

- Họ còn thắng giải bánh ngọt thế giới Pháp nữa đó! Cũng không ngạc nhiên lắm đâu.

- Chiếc bánh ngon nhất tôi từng ăn là ở một tiệm Pháp tại Shibuya (Nhật Bản).

- Người Nhật đã thắng giải bánh ngọt Pháp 2 năm liên tiếp rồi mà.

Tác phẩm của nữ đầu bếp người Ý - Milena Russo đã bị đánh bại tác phẩm của nữ đầu bếp người Nhật giành huy chương bạc với chiếc bánh tiramisu kết hợp giữa hoa hồng Bulgaria, cà phê, quả mâm xôi và hạt tiêu hồng, kèm theo hương thảo và bánh quy chanh. Hương vị của bánh này sẽ có một chút tươi mát và ăn khá vui miệng.

1 quốc gia “tức tưởi” vì đặc sản quốc hồn quốc túy bị đánh bại ngay trên sân nhà- Ảnh 3.

Kết quả chung cuộc, huy chương vàng thuộc về đầu bếp người Nhật Bản Okada Aya, Milena Russo đến từ Ý giành huy chương bạc và Loutid SImon đến từ Maroc giành huy chương đồng.

1 quốc gia “tức tưởi” vì đặc sản quốc hồn quốc túy bị đánh bại ngay trên sân nhà- Ảnh 4.

Nguồn: FoodBeast, @internationalfederation_pastry

Theo Hy Chu

Phụ nữ mới

