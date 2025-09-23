1 tháng nữa 1 con giáp sẽ gặp thời đổi vận, giàu có viên mãn, 2 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp bẩm sinh đã có sự thông minh, nhanh nhẹn, luôn tỏa ra khí chất vô cùng khác biệt. Họ nhiệt huyết, làm gì cũng hết mình nên thường hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Ngọ sắc sảo nhưng khi đã là anh em, bạn bè thì luôn đối xử hết lòng, không tính toán thiệt hơn nên thường có quý nhân tương trợ.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Tháng 8 âm không phải là thời kỳ khó khăn với tuổi Ngọ, nhưng họ cũng chưa có nhiều cơ hội bứt phá trong công việc. Tuy nhiên, chỉ 1 tháng nữa, khi tháng 9 âm gõ cửa, tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn với con giáp này. Tử vi học có nói, tháng 9 âm là giai đoạn may mắn bậc nhất trong năm của tuổi Ngọ. Được tam hợp chiếu rọi, con giáp này làm gì cũng thuận, gặt hái nhiều lộc lá bất ngờ. Ngoài việc thu nhập tăng lên đáng kể, tuổi Ngọ sẽ còn đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm, gia đình, có cuộc sống thịnh vượng, viên mãn.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là mẫu con giáp "nói ít, làm nhiều", với lối tư duy sâu sắc và rất đáng tin cậy. Tài năng nhưng lại khiêm tốn, giản dị, tuổi Sửu đa phần đều có cuộc sống sung túc, thậm chí là giàu có nhưng rất kín tiếng. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng luôn có nhiều người yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Nếu như tháng 8 âm, tuổi Sửu là một trong những con giáp thành công rực rỡ thì đến tháng 9 âm, họ lại cần phải thận trọng. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Sửu cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh gây chuyện thị phi kẻo dính vào rắc rối. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên đề phòng kẻ tiểu nhân ở bên cạnh để tránh mất tiền lại mệt người.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp được đánh giá cao bởi sự hiền lành, chân thật, nhân hậu và tử tế. Chính những điều đó giúp họ luôn được người khác yêu quý, hỗ trợ và giúp đỡ hết mình. Với tinh thần vui vẻ, lạc quan, sự tích cực và chăm chỉ, con giáp này chính là những ông "Thần tài" trong cuộc sống của chính họ và người thân của họ.

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh con giáp này vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

Sau những tháng mùa hè ổn định với những tín hiệu đầy tích cực và lạc quan, tuổi Hợi lại cần thận trọng trong thời gian tới. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, con giáp này được khuyên nên "chọn bạn mà chơi" để tránh thiệt hại. Ngoài ra, con giáp tuổi Hợi cũng cần chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.