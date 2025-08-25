1 tháng nữa có 2 con giáp đến thời đổi vận, giàu sang viên mãn, 1 con giáp sẽ tạm biệt vận xui

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là mẫu con giáp kín đáo, thâm trầm nhưng lại sở hữu nhiều ưu điểm. Trong công việc, họ rất tài năng, chăm chỉ và có tố chất lãnh đạo. Trong cuộc sống, tuổi Sửu đa phần đều có cuộc sống sung túc, thậm chí là giàu có nhưng lại rất giản dị, hay giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu quý và sẵn lòng trợ giúp.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tháng 7 âm, tuổi Sửu có cuộc sống ổn định, tiền bạc dư dả, không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, nếu nói đến những cơ hội làm ăn tốt thì con giáp này cần phải đợi thêm 1 tháng nữa. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Sửu sẽ bước vào giai đoạn may mắn thứ 2 của họ trong năm Ất Tỵ. Có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp của họ sẽ nhanh chóng có những bước đột phá bất ngờ, giúp thu nhập tăng lên không ngừng. Chuyện gia đình, tình cảm cũng vô cùng suôn sẻ, người độc thân nên biết nắm bắt để tính chuyện trăm năm.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là mẫu con giáp thông minh, vui vẻ, hài hước nên có nhiều bạn bè. Họ cũng có nhiều tài lẻ nên thường tỏa sáng giữa đám đông và thích hợp với nhiều ngành nghề. Đây chính những ưu điểm giúp họ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Cũng giống như tuổi Sửu, chỉ một tháng nữa tuổi Tỵ cũng là con giáp sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Cụ thể, tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Tỵ gặp nhiều chuyện vui, từ công việc cho đến tình cảm và sức khỏe. Đặc biệt, đường tài lộc nở rộ rực rỡ, con giáp này có thể để dành được một khoản lớn hoặc mua sắm được những tài sản có giá trị.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh về tư duy. Với trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có, người tuổi Thân không ngừng thay đổi, luôn biết cách sáng tạo để khai phá những hướng đi mới. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Tỵ sẽ tận hưởng những may mắn trời cho hiếm có trong tháng 8 âm thì tuổi Thân cũng là con giáp đón tin vui lớn khi tháng 7 âm kết thúc. Tử vi học có nói, tháng 7 âm là thời điểm cuối cùng mà con giáp này phải đối mặt với thử thách. Từ tháng 8 âm trở đi, vận xui biến mất, tuổi Thân sẽ chỉ gặp những chuyện tốt lành. Đặc biệt càng về cuối năm, con giáp tuổi Thân sẽ càng phất lên với nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.